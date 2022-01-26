Жениха Волочковой объявили в розыск как террориста(18)
Анастасия Волочкова настолько покорена обаянием нового возлюбленного, что буквально сотворила для себя идеал. Тем временем друзья балерины бьют тревогу и говорят, что Сергей альфонс, мошенник и даже практически террорист, — пугает “СтарХит”.
Перед Новым годом Анастасия Волочкова пришла в студию “Давай поженимся!” и была очарована участником по имени Сергей. В итоге тот выбрал не пришедшую к нему невесту, а… звездную балерину и уже через несколько дней грелся под солнечными лучами на Мальдивах. Вот только в этот момент друзья и коллеги Насти наняли детективов и выяснили немало интересного о ее новом друге.
Дмитрий Сафронов в эфире “Пусть говорят” заявил, что Кузнецов обманывает Анастасию и пытается нажиться на ее честном имени. “Ты попала в руки к нехорошему человеку. Это мошенник, это бандит. Я провел расследование и узнал, что у него была судимость за кражу в 2001 году. Он сбежал на Украину и там находится в розыске”, — заявил актер.
46-летняя Волочкова была удивлена этому. По ее словам, она уже слышала нечто подобное, но Сергей заверил ее — большинство сказанного — ложь. “Это правда, но все было немного по-другому. Парень какой-то сказал про разбой? Это бред. Не знаю, кто вам готовил этот список, у меня есть одно единственное дело на Украине. Когда там был госпереворот, я работал в одной из партий, так как был руководителем в Запорожской области. Я собирал митинги, возглавив движение в нашем городе: мы выступили за дружбу с Россией, потому что все понимали — будет гражданская война. Хотя меня не слушали”, — сказал Кузнецов.
При этом Сергей открестился от обвинений в разбое и нападении: “Я никогда в жизни не был в Тамбовской области. Это неправда. Я занимался бизнесом и часто пересекал границу — если бы такая ситуация имела место, меня бы уже давно взяли”.
Слова Сафронова, однако, подтвердил и шоумен Денис Торин. Еще несколько дней назад он вел день рождения подруги и мило общался с Кузнецовым, а теперь ругается с ним на Первом канале. “Это же альфонс, очевидно. Ты же всегда верила моему чутью, почему сейчас нет? А до тебя хочу до тебя донести, что ты не ее человек! Лучше оставь Настю, она человек очень тонкой душевной организации”, — отметил приятель балерины.
Друзья считают, что артистка ослеплена любовью и не слушает никого. Но их радует, что она не пригласила нового возлюбленного жить к себе, хотя отдых на Мальдивах оплатила — а стоит он почти 20 тысяч евро. Но заработки Сергея ее не интересуют, ей важны чувства. “Я никогда не измеряла мужчин количеством денег. Знаешь, сколько миллиардеров я видела? А в душе пустота, черствость. Женщины, которые живут с такими мужчинами, хотят не денег, а заботы”, — говорит о любимом Волочкова.
Кроме того, она предупредила бойфренда, что ему придется тяжело рядом с публичной личностью. Будут поливать грязью не только ее, но и его. “Я сказала, что меня не интересует, что у него было в жизни до встречи со мной. Сережа же не скрывался, мы вели прямой эфир, он сказал: “Я здесь, на Мальдивах”. Мы и познакомились на Первом канале”, — признается звезда балета.
В итоге Волочкова обещала подумать по поводу свадьбы, но добавила: пока этот человек ей очень нравится, с ним она чувствует себя защищенной.