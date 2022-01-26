Жениха Волочковой объявили в розыск как террориста

Перед Новым годом Анастасия Волочкова пришла в студию “Давай поженимся!” и была очарована участником по имени Сергей. В итоге тот выбрал не пришедшую к нему невесту, а… звездную балерину и уже через несколько дней грелся под солнечными лучами на Мальдивах. Вот только в этот момент друзья и коллеги Насти наняли детективов и выяснили немало интересного о ее новом друге.

Дмитрий Сафронов в эфире “Пусть говорят” заявил, что Кузнецов обманывает Анастасию и пытается нажиться на ее честном имени. “Ты попала в руки к нехорошему человеку. Это мошенник, это бандит. Я провел расследование и узнал, что у него была судимость за кражу в 2001 году. Он сбежал на Украину и там находится в розыске”, — заявил актер.

46-летняя Волочкова была удивлена этому. По ее словам, она уже слышала нечто подобное, но Сергей заверил ее — большинство сказанного — ложь. “Это правда, но все было немного по-другому. Парень какой-то сказал про разбой? Это бред. Не знаю, кто вам готовил этот список, у меня есть одно единственное дело на Украине. Когда там был госпереворот, я работал в одной из партий, так как был руководителем в Запорожской области. Я собирал митинги, возглавив движение в нашем городе: мы выступили за дружбу с Россией, потому что все понимали — будет гражданская война. Хотя меня не слушали”, — сказал Кузнецов.

При этом Сергей открестился от обвинений в разбое и нападении: “Я никогда в жизни не был в Тамбовской области. Это неправда. Я занимался бизнесом и часто пересекал границу — если бы такая ситуация имела место, меня бы уже давно взяли”.

Слова Сафронова, однако, подтвердил и шоумен Денис Торин. Еще несколько дней назад он вел день рождения подруги и мило общался с Кузнецовым, а теперь ругается с ним на Первом канале. “Это же альфонс, очевидно. Ты же всегда верила моему чутью, почему сейчас нет? А до тебя хочу до тебя донести, что ты не ее человек! Лучше оставь Настю, она человек очень тонкой душевной организации”, — отметил приятель балерины.