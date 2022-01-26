Прислуга приоткрыла тайны личной жизни Градского с молодой супругой

Помощница Градского Елена с 2006 года помогла композитору по хозяйству в его квартире в центре Москвы, которая занимает целый этаж. Женщина работала с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00, и даже ни разу не брала отпуск. Композитор предлагал ей отдых за свой счет, но домработница отказывалась.

Домработница отметила, что Градский был прижимистым человеком и вел учет своих финансов. В его квартире в Козицком переулке действительно стоял сейф. Елена не знала, какая сумма в нем хранится. Высота сейфа составляла полтора метра, отметила помощница.

По словам домработницы, старшие дети Градского Даниил и Мария предпочитали встречаться с отцом в его квартире, а не в загородном доме, где жила молодая жена Марина Коташенко с маленькими детьми. При Александре Борисовиче они в открытый конфликт с Мариной не вступали. Домработница замечала напряженные отношения между вдовой Александра Борисовича и его сыном. “Даня практически ровесник Марине — ну кому понравится? Ревностьбыла”, — призналась женщина.

Со слов домработницы, Коташенко, которая младше Градского на 35 лет, была заботливой супругой. “Я видела, как Марина о нем заботилась, покупала ему одежду, потому что Александр Борисович за гардеробом никогда не следил.

У нее все самое необходимое было, но такого шика не было, никаких манто. Машина у нее была не новая, Градский и сам ездил на подержанных машинах, и Даниилу, и Маше (старшие дети Градского — прим.ред.) такие же приобрел. Марина не работала, ездила с детьми на кружки, ходила в бассейн и на массаж. Чаще всего семья отдыхала в Симферополе, но два раза выезжали на Кипр и в Арабские Эмираты”, — рассказала Елена.

Домработница рассказала, что Градский тепло относился к Марине и при прислуге отношения с женой не выяснял. Но иногда композитор проявлял ревность к Коташенко, отметила Елена.

“Ревновал, конечно. Звонки постоянные, прозванивал, контролировал. Мог приехать внезапно за город, проверить. Повода для ревности, думаю, не было, но она молодая, красивая”, — пояснила работница.