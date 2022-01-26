На Гавайях нашли мертвым сына звезды "Бешеных псов" и “Убить Билла” Майкла Мэдсена

Как передает The Sun, версию суицида подтвердила пресс-секретарь Департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу, однако семья Хадсона заявлений по этому поводу пока не делала. “Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался от огнестрельного ранения в голову при подозрении на самоубийство”, — заявила сотрудница ведомства.

Согласно профилю Хадсона в Facebook, он жил в Вахиава (Гавайи) со своей женой Карли с 2019 года.

Парень служил в армии США и публиковал в социальных сетях фотографии, сделанные в Афганистане. 25-я пехотная дивизия Мэдсена базировалась в населенном пункте Шофилд на острове Оаху. В марте сын актера получил повышение.

По данным СМИ, получив новости о трагедии, 61-летняя мама парня ДеАнна Мэдсен срочно отправилась на Гавайи.

“Мы убиты горем и переполнены болью в связи с потерей Хадсона. Его свет будут помнить все, кто знал и любил его”, — заявили представители семьи журналистам.

У Мэдсена-младшего остались братья: два родных, 25-летний Калвин и 16-летний Люк, а также сводные, 31-летний Кристиан и 27-летний Мак. Последние — это дети голливудского актера от Джанин Бизиньяно.

64-летний отец Хадсона известен своими ролями в таких популярных фильмах, как “Умри, но не сейчас”, “Город грехов”, “Тельма и Луиза” и “Донни Браско”. Кроме того, Майкл Мэдсен вместе со своим другом, 58-летним Квентином Тарантино, работали над культовыми кинолентами “Бешеные псы”,“Убить Билла, часть 1” и “Убить Билла, часть 2”.