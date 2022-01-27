"Полный игнор": мама братьев Милохиных рассказала, как живет спустя год после встречи со знаменитыми сыновьями(4)
Ровно год прошел со дня встречи знаменитых братьев -блогеров Ильи и Дани Милохиных с родной мамой. Любовь Милохину, женщину, оставившую двоих мальчишек в интернате Оренбурга, когда старшему Илье было 4, а младшему Дане 3 годика, нашла “КП”. Она и продолжает следить за ситуацией.
В январе 2021-го года журналисты отправились в Оренбургскую область на поиски мамы братьев Милохиных. Искали конченную алкашку или наркоманку (по статистике именно пагубные привычки чаще всего приводят к разлуке с детьми) а нашли образцово-показательную жительницу оренбургской глубинки. Двое детей, муж, корова, огород и собственный дом: Любе Милюхиной после разлуки с сыновьями удалось наладить личную жизнь.
Тогда Любовь призналась, что жалеет о том, что бросила мальчишек. Женщина горько плакала и просила у них прощения. Первым на встречу с мамой согласился Илья Милохин, а вот младшего Даню женщине обнять так и не удалось. При этом Даня согласился на совместный телеэфир с мамой. С родным человеком он был в соседней студии, но так и не вышел. Но одно дело телешоу, а совсем другое — реальная жизнь. Как же сейчас живут братья, кто из них простил маму, а кто сохранил обиду?
Глобальных перемен в жизни женщины за этот год не случилось. Она по-прежнему живет с двумя младшими детьми в оренбургской глубинке. С должности повара в местной сельской школе уволилась и сейчас полностью посвятила себя воспитанию дочки и сына. Для них она идеальная мама.
"Я всегда помню, что детей у меня четверо, а не двое. Сейчас, спустя год после тех событий, когда вся страна узнала мою тайну, я не жалею, что так случилось. Я все это время общаюсь с Ильей, он называет меня мамой и это настоящее счастье, — призналась в интервью “КП” Любовь Милохина. — Конечно, пока наши отношения с Илюшей не такие близкие, как хотелось бы, но он отвечает на мои звонки и сообщения, я знаю, как он живет, слышу его голос. А еще он с интересом следит за тем, как растет младшая сестрёнка. Они с ней напрямую общаются и это, конечно, бальзам для моего материнского сердца".
А вот с Даней Милохиным, наладить связь оказалось сложнее.
"Даня меня полностью игнорит. Добыть его номер телефона я не смогла, но сумела выйти на связь с его продюсером. Я несколько раз за этот год звонила, оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днём рождения. Но ответов так и не получила, — развела руками женщина. — Я его не осуждаю за это равнодушие. Он вправе обижаться, но я верю, что настанет день и он меня простит".
Но так позитивно настроены далеко не все. После того как вскрылась правда, Любовь Милохина ни раз становилась жертвой хейтеров. "Народ меня стал узнавать даже в маске. Некоторые откровенно хамят в лицо, есть и хейтеры, которые пишут мне гадости в социальных сетях", — рассказала Любовь Милохина.
Сразу после встречи с сыновьями, Любовь тоже попробовала свои силы в Тик-Токе. Но позже от идеи стать блогером все же отказалась. "Я творческий человек. Думаю, Даня в меня пошел и не просто так он стал петь. Я тоже пою в нашем Доме Культуре и именно сцена помогает мне пережить тоску по сыновьям и другие печали. В декабре прошлого года я потеряла младшего брата Женю. Оказалось, в 31 год можно умереть от коронавируса. Женька был ребенком, когда Илья и Даня попали в интернат, навещал их, таскал конфеты. С Илюшкой до смерти он успел встретиться, а вот Даню так и не обнял".
Сама Любовь не теряет надежд, что младший и самый звездный из сыновей, Даня Милохин ее простит. Но пока напрямую даже весточку послать знаменитому сыну-блогеру не может. Это видеообращение она записала в надежде, что Даня Милохин увидит и откликнется.
"Здравствуй, Даня. После той программы прошел уже год. От тебя нет никакой веточки. Не знаю важно это для тебя или нет, но хотела бы чтобы ты это мое видеообращение увидел. Чтобы ты понял, что ты нам нужен. Нужен не потому, что ты знаменитый, богатый. Просто я много ошибок сделала в своей жизни. Исправить их нельзя, конечно. Но я хотела бы с тобой общаться, никаких денег нам твоих не нужно. Я тебя очень люблю, как бы это не звучало смешно. Я жду тебя. Все совершают ошибки, но нужно их исправлять. А еще знай, чтобы в твоей жизни не случилось, знай, ты можешь на меня опереться. Я смогу тебе помочь если что-то вдруг случится".