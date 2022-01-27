"Полный игнор": мама братьев Милохиных рассказала, как живет спустя год после встречи со знаменитыми сыновьями

В январе 2021-го года журналисты отправились в Оренбургскую область на поиски мамы братьев Милохиных. Искали конченную алкашку или наркоманку (по статистике именно пагубные привычки чаще всего приводят к разлуке с детьми) а нашли образцово-показательную жительницу оренбургской глубинки. Двое детей, муж, корова, огород и собственный дом: Любе Милюхиной после разлуки с сыновьями удалось наладить личную жизнь.

Тогда Любовь призналась, что жалеет о том, что бросила мальчишек. Женщина горько плакала и просила у них прощения. Первым на встречу с мамой согласился Илья Милохин, а вот младшего Даню женщине обнять так и не удалось. При этом Даня согласился на совместный телеэфир с мамой. С родным человеком он был в соседней студии, но так и не вышел. Но одно дело телешоу, а совсем другое — реальная жизнь. Как же сейчас живут братья, кто из них простил маму, а кто сохранил обиду?

Глобальных перемен в жизни женщины за этот год не случилось. Она по-прежнему живет с двумя младшими детьми в оренбургской глубинке. С должности повара в местной сельской школе уволилась и сейчас полностью посвятила себя воспитанию дочки и сына. Для них она идеальная мама.

"Я всегда помню, что детей у меня четверо, а не двое. Сейчас, спустя год после тех событий, когда вся страна узнала мою тайну, я не жалею, что так случилось. Я все это время общаюсь с Ильей, он называет меня мамой и это настоящее счастье, — призналась в интервью “КП” Любовь Милохина. — Конечно, пока наши отношения с Илюшей не такие близкие, как хотелось бы, но он отвечает на мои звонки и сообщения, я знаю, как он живет, слышу его голос. А еще он с интересом следит за тем, как растет младшая сестрёнка. Они с ней напрямую общаются и это, конечно, бальзам для моего материнского сердца".

А вот с Даней Милохиным, наладить связь оказалось сложнее.