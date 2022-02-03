ВИДЕО | Александр Масляков отказался проводить ближайшие игры КВН

“К сожалению, меня сегодня нет с вами, ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома”, — сказал Масляков на видео, размещенном в Instagram-аккаунте КВН.

Он отметил, что КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, “не чужих нашей игре, передаче”.

Записи 1/8 финалов будут проходить с 17 февраля раз в неделю.

17 февраля встретятся команды “Доктор Хаус” (Могилев), “Те самые” (Ставрополь), “Красный лис” (Владивосток), “Не кипишуй” (пока Нур-Султан), сборная г. Егорьевска.

25 февраля сыграют “Юра” (Москва), “Росы” (Нижний Новгород), “Зеленый чемодан” (Кузбасс), “Пал Палыч” (Хабаровский край), “Океан” (Владивосток).

2 марта будут шутить “Северяне” (Нягань), “ИП Бондарев” (Надым), “Флэш-рояль” (Ростов-на-Дону), “Атомная сборная” (Сосновый Бор), “Колосок” (Михайловск).

10 марта сыграют “Город N” (Челябинск), “Полуостров” (Симферополь), “Поэтессы” (Санкт-Петербург), “Столик” (Чулым), “Иван Иванов” (Москва).

Наконец, последними 16 марта выйдут на сцену “Имени меня” (Королев), Сб. МАИ (Москва), “Ровеньки” (Орел), “2х2” (Самара), “Рязанский проспект” (Москва).

Сколько игр пропустит бессменный (до этого дня) ведущий, пока неизвестно.