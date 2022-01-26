Антиваксер отказался от лечения и неожиданно для себя умер

Молодой итальянец по имени Луиджи Косселу являлся одним из самых ярких представителей движения антивакцинаторов, причём относящихся к его радикальному крылу. Эти люди не только отрицают необходимость вакцинации, но и вообще настаивают на том, что никакого коронавируса просто не существует, и эта болезнь выдумана для того, чтобы дать право властям вводить людям непроверенные препараты. В умеренном крыле антивакцинаторов, численность которого гораздо больше, в существование коронавируса уже верят, но призывают отказываться от прививок, поскольку их якобы создали слишком быстро и не успели проверить.

Луиджи был госпитализирован с коронавирусом 16 января. Несмотря на довольно молодой возраст, этот итальянец страдал тяжёлой формой коронавируса, и врачи немедленно приступили к его интенсивному лечению в виде кислородной терапии. У мужчины диагностировали отказ легких из-за коронавируса и отправили в реанимацию уже на второй день.

Однако Косселу категорически отказался от лечения и срывал со своего лица кислородную маску. Длительное время понадобилось врачам для того, чтобы убедить задыхающегося и уже теряющего последние силы мужчину всё-таки позволить подавать ему кислород. Когда он на это наконец согласился, было уже слишком поздно. Вскоре Луиджи потерял сознание и скончался — это произошло на пятый день его пребывания в больнице. 50-летний отец покойного, также являющийся антивакцинатором, тоже болен COVID-19 и сейчас находится в тяжелейшем состоянии на ИВЛ. Причём он лечится в том же самом госпитале.