Заболевший коронавирусом Элтон Джон едва не завершил прощальные гастроли досрочно

“Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я извиняюсь перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду”, — отметил музыкант.

74-летний артист подчеркнул, что легко переносит заболевание. “К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные”, — добавил он.

Пикантности ситуации добавляет факт, что гастрольный тур позиционируется как прощальный. И было бы очень печально, если бы прощание завершилось на трагической ноте.

Кстати, по окончании тура Джон собирается уйти на пенсию и посвятить себя детям.