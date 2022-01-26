Заболевший коронавирусом Элтон Джон едва не завершил прощальные гастроли досрочно
Британский певец Элтон Джон заразился коронавирусом, из-за чего был вынужден перенести ряд концертов в США. Об этом артист написал в Instagram-сториз.
“Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я извиняюсь перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду”, — отметил музыкант.
74-летний артист подчеркнул, что легко переносит заболевание. “К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные”, — добавил он.
Пикантности ситуации добавляет факт, что гастрольный тур позиционируется как прощальный. И было бы очень печально, если бы прощание завершилось на трагической ноте.
Кстати, по окончании тура Джон собирается уйти на пенсию и посвятить себя детям.