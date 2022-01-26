Фестиваль MustonenFest: чарующая скрипка Вадима Репина под задумку Арво Пярта(1)
Международный фестиваль MustonenFest стартует 27 января. Гала-концерт соберет на сцене концертного зала “Эстония” звезд мировой классической музыки: скрипачей-виртуозов Вадима Репина (Россия) и Андреса Мустонена (Эстония), которые исполнят новую редакцию посвященного им произведения Арво Пярта „La Sindone (“Плащаница”).
MustonenFest станет местом встречи единомышленников Андреса Мустонена в музыке и друзей по жизни. Фестиваль откроется чарующей игрой знаменитого скрипача Вадима Репина — основателя международного фестиваля “Транссибирский Арт-Фестиваль”. Произведение Арво Пярта „La Sindone“ наконец-то будет исполнено в том виде, в котором оно было задумано композитором изначально. Последние штрихи к новейшей редакции „La Sindone“ для скрипки и симфонического оркестра, завершенной в 2022 году, будут внесены в течение сегодняшних и завтрашних репетиций.
В основу новой редакции легло одноименное оркестровое произведение, созданное в 2006 году по заказу Энцо Рестаньо для фестиваля Settembre Musica в Турине. Партию скрипки исполнит легенда скрипичного музыкального мира Вадим Репин, которого композитор особенно ценит за его “чувствительную музыкальность”, безупречную технику и поэтичность. Примечателен и инструмент Репина — он играет на скрипке Страдивари Роде (1733 г.).
Настоящий вундеркинд, в 11 лет ставший лауреатом конкурса скрипачей имени Венявского (после чего ему открылись крупнейшие мировые концертные площадки), уроженец Сибири Вадим Репин до сих пор вносит свой вклад в развитие родного края, будучи художественным руководителем Транссибирского арт-фестиваля и создавая концертные программы мирового уровня. Репин воистину сделал карьеру мечты: он выступал вместе с Лондонским симфоническим оркестром и Валерием Гергиевым, симфоническим оркестром и Шарлем Дютуа, Лондонским филармоническим оркестром и Владимиром Юровским.
Новая редакция „La Sindone“ Пярта также посвящена знаменитому эстонскому скрипачу, основателю ансамбля „Hortus Musicus“ Андресу Мустонену, с которым у композитора сложилось многолетнее доверительное сотрудничество.
Мустонен и Репин с пылкой страстью представляют на мировых сценах новые произведения выдающихся современных композиторов. Знаменательными событиями, вписанными в историю музыки, стали скрипичные концерты Софьи Губайдулиной „Ich und Du“ / “Я и Ты” (2018) и Александра Раскатова “…ex oriente lux…”/ “…с востока свет…” (2019).
Поскольку открытие MustonenFest выпадает на 27 января, День памяти жертв Холокоста, на гала-концерте прозвучит кантата “Уцелевший из Варшавы” Арнольда Шёнберга, хоровое произведение Макса Регера “Реквием” и композиция Макса Бруха “Кол Нидрей” для виолончели и оркестра. Эстонский национальный мужской хор впервые исполнит в Эстонии весь цикл Шёнберга “Шесть пьес для мужского хора”.
Одним из ярчайших моментов открытия фестиваля станет совместное соло Вадима Репина и ректора Музыкальной академии, пианиста Ивари Илья, которые исполнят концерт Мендельсона для скрипки, фортепиано и струнного оркестра в сопровождении пианиста Стена Лассмана, коллектива Klaaspärlimäng Sinfonietta и Эстонского национального мужского хора. За дирижерским пультом — Андрес Мустонен и Микк Юлеоя.
MustonenFest — один из старейших музыкальных фестивалей Эстонии — пройдет с 27 января по 6 февраля на различных концертных площадках страны: в Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви. Наряду с легендарным скрипачом Вадимом Репиным на фестивале выступят выдающийся украинский пианист Алексей Ботвинов, популярный итальянский барочный оркестр „I Virtuosi Italiani“ и хор Латвийской православной церкви Logos. Программу расцветят и наши собственные таланты — Эстонский национальный мужской хор, Эстонский филармонический камерный хор, коллективы Ellerhein и Voces Tallinn. И, конечно же, Hortus Musicus, отмечающий в этом году свой полувековой юбилей. Ансамбль даст несколько концертов вместе со своим художественным руководителем Андресом Мустоненом.