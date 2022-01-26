Фестиваль MustonenFest: чарующая скрипка Вадима Репина под задумку Арво Пярта

MustonenFest станет местом встречи единомышленников Андреса Мустонена в музыке и друзей по жизни. Фестиваль откроется чарующей игрой знаменитого скрипача Вадима Репина — основателя международного фестиваля “Транссибирский Арт-Фестиваль”. Произведение Арво Пярта „La Sindone“ наконец-то будет исполнено в том виде, в котором оно было задумано композитором изначально. Последние штрихи к новейшей редакции „La Sindone“ для скрипки и симфонического оркестра, завершенной в 2022 году, будут внесены в течение сегодняшних и завтрашних репетиций.

В основу новой редакции легло одноименное оркестровое произведение, созданное в 2006 году по заказу Энцо Рестаньо для фестиваля Settembre Musica в Турине. Партию скрипки исполнит легенда скрипичного музыкального мира Вадим Репин, которого композитор особенно ценит за его “чувствительную музыкальность”, безупречную технику и поэтичность. Примечателен и инструмент Репина — он играет на скрипке Страдивари Роде (1733 г.).

Настоящий вундеркинд, в 11 лет ставший лауреатом конкурса скрипачей имени Венявского (после чего ему открылись крупнейшие мировые концертные площадки), уроженец Сибири Вадим Репин до сих пор вносит свой вклад в развитие родного края, будучи художественным руководителем Транссибирского арт-фестиваля и создавая концертные программы мирового уровня. Репин воистину сделал карьеру мечты: он выступал вместе с Лондонским симфоническим оркестром и Валерием Гергиевым, симфоническим оркестром и Шарлем Дютуа, Лондонским филармоническим оркестром и Владимиром Юровским.

Новая редакция „La Sindone“ Пярта также посвящена знаменитому эстонскому скрипачу, основателю ансамбля „Hortus Musicus“ Андресу Мустонену, с которым у композитора сложилось многолетнее доверительное сотрудничество.