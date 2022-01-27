Ребенок чуть не проглотил кусок стекла, который попался в пасте в известном кафе Таллинна. Мама была возмущена реакцией официантки(5)
“Крик души 😡
У ребёнка сегодня был день рождения, 4 года. Решили сходить в кафе с котиками в Таллинне. Котики отличные, ласковые, сами подходят, мурлычат, но если сильно назойлив ребёнок становится, то просто встают и уходят, залезают под потолок в домики свои и оттуда смотрят. Милота. Что может испортить праздник и настроение? Меня выбесило поведение сотрудников ресторана в критической ситуации, которая в заведении общественного питания просто недопустима и вообще грозит закрытием. Ребёнку принесли макароны с курицей в соусе, и как только он начал жевать, раздался громкий хруст. Мы попросили выплюнуть его всё и обнаружили большой кусок стекла и много маленьких. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать 🤬 Хорошо, что в 4 года он уже понимает, что его просят, он открыл рот, я вытащила руками всё, что удалось обнаружить во рту, вызвала рвоту, в ней тоже были мелкие куски стекла. Мы обратились к официантам, потому что если на кухне такой бардак, то надо срочно предпринять какие-то меры, чтобы не пострадали остальные посетители, выкинуть еду, в которую тоже могло попасть стекло, выяснить, как такое могло произойти. Вместо этого сотрудница кафе, вернувшись с кухни, заявила, что это не они стекло положили, а наверно ребёнок. Откуда? Это я спросила. Ну, наверно, игрушки у котов есть со стеклом. Серьезно? Меня ситуация немного заступорила, я даже не знала, что сказать на такое. Я только спросила, вы вообще знаете насколько это серьёзно, если ребёнок глотает стекло??? Это вообще и летальный исход может быть. На что она мне сказала, что это блюдо будет в подарок 🤣🤣🤣 Я тут охренела уже, честно. Вот так, ребята, идея кафе хорошая, котики милые, но персонал и кухня 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Всем добра 🤗🥳
П.С. На данный момент с ребёнком всё ок, думаю, что всё удалось извлечь вовремя”, — написала потерпевшая под ником Со Ва.
Публикация вызвала бурное обсуждение. И в комментариях возникло много вопросов о достоверности рассказа: почему сразу не сфотографировано стекло, почему женщина пишет с непонятного аккаунта и пр. Мы вышли на связь с женщиной — позвонили ей по телефону и узнали ответы на самые популярные вопросы комментаторов.
— Почему вы скрываете свое настоящее имя и в группу “Книгу жалоб” вступили, только когда решили написать эту публикацию?
— Я переехала из России в 2020 году. Сейчас живу в Эстонии и еще не очень хорошо ориентируюсь здесь. Например, я сначала написала в группу "Ищу совета”, потому что у меня был крик души, а уже администраторы этой группы направили меня в "Книгу жалоб” поэтому и получилось так, что я туда только вступила и сразу написала жалобу. А почему не афиширую данные... Может, это еще от России еще остался горький опыт, потому что там даже за лайк или комментарий могут преследовать.
— Как вам реакция в комментариях на ваш пост?
— Если сравнивать с Россией, то я думала, что будут жестче комментарии в стиле “что же это за мать”. Но тут как-то поспокойнее народ. Ну и узнала например, что в Эстоние есть такое понятие как EMO.
— Некоторые предлагали вам обратится в суд. Будете?
— Нет, это вообще не моя цель. Тут скорее было возмущение по поводу поведения работников ресторана. Все-таки угроза жизни была, а они начали отпираться и говорить, что это стекло, может, из игрушек котов залетело. Вот этого точно не может быть, потому что я видела, что коты там ни с какими игрушками из стекла не играют.
— А почему вы не сделали фото стекла в тарелке?
— Да там уже было не до этого. Когда ребенок все выплюнул, муж взял стекло, протер его и мы отдали его официантке вместе с тарелкой с той пастой. Я очень переживала: может, у них на кухне что-то разбилось и поэтому надо им быстрее с этим делом разобраться, а не терять время. Так и не понимаю, откуда это взялось. Я думаю, что даже если бы была возможность сделать фото, я не стала бы, потому что оно ничего не доказывает. Мало ли кто что снял. Может, уже в пачках с макаронами было и это вообще на производстве этих макарон случайно попало? Но не хотелось портить настроение всем в день рождения. Поэтому всю оставшуюся еду я прямо очень внимательно рассматривала и потом оплатила счет. Бесплатной сделали только ту пасту со стеклом.
Мы узнали, знает ли что-то владелица кафе об этом инциденте и откуда по ее мнению могло появится стекло.
“Здравствуйте! К сожалению, я не могу описать произошедшее, потому что меня не было на месте в этот день. Мне позвонила официантка, которая сказала, что кто-то нашел в пасте небольшой кусочек стекла и спросила, что делать. С таким мы еще не сталкивались. Я не знаю точно, что произошло и как этот кусок стекла попал к клиенту. Тем не менее, мы извинились перед клиентом и вернули деньги за пасту. Уже приготовленную пасту мы перетирали через сито на кухне, и я все проверила сама. Битого стекла внутри еды не было. Работники нашего кафе питались этой пастой в этот день, только раньше — проблем не было.
Клиент показал официанту кусок стекла. Оно было на тарелке за столом. Официантка еще раз осмотрела стол, но ничего не увидела. И я так понимаю, что при последующем осмотре осколков стекла внутри пасты ни клиент, ни официант не увидели.
Самое главное, что с ребенком ничего не случилось и с ним все в порядке. К сожалению, я не могу точно сказать, откуда появились осколки стекла. В любом случае я сожалею о том, что произошло, и приношу извинения всем, кому были причинены неудобства,“ — ответила Хелен, руководитель кошачьего кафе Nurri
Пишите в комментариях, попадали ли вы когда-нибудь в подобные ситуации!