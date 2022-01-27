Ребенок чуть не проглотил кусок стекла, который попался в пасте в известном кафе Таллинна. Мама была возмущена реакцией официантки

“Крик души 😡

У ребёнка сегодня был день рождения, 4 года. Решили сходить в кафе с котиками в Таллинне. Котики отличные, ласковые, сами подходят, мурлычат, но если сильно назойлив ребёнок становится, то просто встают и уходят, залезают под потолок в домики свои и оттуда смотрят. Милота. Что может испортить праздник и настроение? Меня выбесило поведение сотрудников ресторана в критической ситуации, которая в заведении общественного питания просто недопустима и вообще грозит закрытием. Ребёнку принесли макароны с курицей в соусе, и как только он начал жевать, раздался громкий хруст. Мы попросили выплюнуть его всё и обнаружили большой кусок стекла и много маленьких. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать 🤬 Хорошо, что в 4 года он уже понимает, что его просят, он открыл рот, я вытащила руками всё, что удалось обнаружить во рту, вызвала рвоту, в ней тоже были мелкие куски стекла. Мы обратились к официантам, потому что если на кухне такой бардак, то надо срочно предпринять какие-то меры, чтобы не пострадали остальные посетители, выкинуть еду, в которую тоже могло попасть стекло, выяснить, как такое могло произойти. Вместо этого сотрудница кафе, вернувшись с кухни, заявила, что это не они стекло положили, а наверно ребёнок. Откуда? Это я спросила. Ну, наверно, игрушки у котов есть со стеклом. Серьезно? Меня ситуация немного заступорила, я даже не знала, что сказать на такое. Я только спросила, вы вообще знаете насколько это серьёзно, если ребёнок глотает стекло??? Это вообще и летальный исход может быть. На что она мне сказала, что это блюдо будет в подарок 🤣🤣🤣 Я тут охренела уже, честно. Вот так, ребята, идея кафе хорошая, котики милые, но персонал и кухня 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Всем добра 🤗🥳

П.С. На данный момент с ребёнком всё ок, думаю, что всё удалось извлечь вовремя”, — написала потерпевшая под ником Со Ва.