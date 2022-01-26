Фильм “Купе №6” номинирован на “французский Оскар“ — премию Сезар

В этой же категории номинированы “Сядь за руль моей машины” Рюсукэ Хамагути (Япония), “Первая корова” Келли Райхардт (США), “Худший человек на свете” Йоакима Триера (Норвегия, Дания, Франция, Швеция), “Зависимые” Саида Рустаи (Иран), “Параллельные матери” Педро Альмодовара (Испания) и “Отец” Флориан Зеллер (Великобритания, Франция, США).

“Сезар” — национальная кинопремия Франции, которая вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа. В этом году церемония награждения победителей пройдет 25 февраля в концертном зале “Олимпия” в Париже.

Фильм “Купе № 6” рассказывает о путешествии финской студентки и русского шахтера в поезде Москва — Мурманск в конце 1990-х годов. Вместе с Юрой Борисовым в нем сыграла финская актриса Сейди Хаарла.

В 2021 году “Купе № 6” удостоили Гран-при международного Каннского кинофестиваля. В 2022-м лента была номинирована на “Золотой глобус” в категории “Лучший фильм не на английском языке”, но награду получила картина “Сядь за руль моей машины” Рюсукэ Хамагути.