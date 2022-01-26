Кому грозит сердечный приступ во время секса

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями порой ограничивают свою половую жизнь из страха, что нагрузка во время секса навредит сердцу. Их опасения кажутся обоснованными, и рассказы о случаях, когда люди умирали прямо в постели от инфаркта, подливают масла в огонь. Однако насколько высока вероятность такой смерти на самом деле?

Разобраться в этом решили исследователи Лондонского университета Святого Георгия. Они проанализировали данные о почти 7000 человек, умерших от внезапной остановки сердца в период с 1994 по 2000 год, зарегистрированных в центре сердечных патологий при Больнице Святого Георгия, который специализируется на подобных случаях. Все тела при поступлении тщательно изучались на наличие токсинов и других возможных некардиологических факторов.

Случаев смерти во время секса или в течение часа после него среди них было всего 17.

Средний возраст умерших составил 38 лет. Две трети из них были мужчинами. Обычно причиной смерти от сердечного приступа становятся существовавшие ранее заболевания — кардиомиопатия, нарушения сердечного ритма и прочие. Но более чем у половины умерших во время секса никаких отклонений ранее не наблюдалось.

У девяти причиной гибели значилась внезапная аритмическая смерть — остановка кровообращения, вызванная нарушением ритма сердца без каких бы то ни было очевидных для этого причин.

Второй по распространенности причиной смерти было расслоение аорты — разрыв крупнейшей артерии, при котором кровь затекает между слоями стенок аорты и расслаивает их. Если при этом происходит разрыв всех трех слоев, наступает массивная кровопотеря, которая почти всегда ведет к смерти.

Кроме секса такие патологии могут быть вызваны стрессом, физическими нагрузками, а также употреблением некоторых наркотиков, например, кокаина. Кроме того, на риски могут влиять наследственные заболевания и факторы образа жизни — так, курильщики в целом более подвержены проблемам с сердцем.