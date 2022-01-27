27.01.2022, 13:00
“На бабушку плевать!” Стаса Пьеху обвинили в том, что он перестал общаться с Эдитой Пьехой
ФОТО: screenshot - youtube
Помощница Эдиты Станиславовны обвинила Стаса в наплевательском отношении к бабушке. Женщина пожаловалась, что внук забыл дорогу к дому, где живет Пьеха. Об этом пишет телеграм-канал “Звездач”.
“Стас у нее не был три года. Не звонит уже года два. Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь ее песни и интервью дурацкие давать”, — рассказала Нина Чувашова.
Помощница также добавила, что здоровье Эдиты Станиславовны в порядке, однако на улицу она выходит только при хорошей погоде.