Шоубиз
27.01.2022, 14:11

ИНТЕРВЬЮ | Раймонду Кальюлайду исполняется сорок лет: "Я не собираюсь ухлестывать за молодыми девушками или покупать себе мотоцикл"

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Анна-Мариа Вейдеманн-Макко
Анна-Мариа Вейдеманн-Макко annamaria.makko@kroonika.ee
Раймонд Кальюлайд
ФОТО: Kalev Lilleorg
Накануне своего 40-летия социал-демократ, депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд признается, что молодость уже прошла — на смену буйству и безрассудству пришли семейные ценности.

Раймонд Кальюлайд обещает рационально прожить остаток жизни — у него нет кризиса среднего возраста, и он не собирается бегать за молодыми девушками. Наоборот, он старается организовывать свою жизнь так, чтобы больше времени проводить с женой Яне Кальюлайд (35 лет) и полуторагодовалой дочерью Ийдой.

”Мы все стареем, и ресурсы нашего организма истощаются. Я чувствую, что у меня нет такого количества энергии, которое было в двадцать лет. А работать так много, как я работал в свои тридцать, неразумно. Все это оставляет глубокий след в здоровье. Если в Рийгикогу нет срочных дел, я стараюсь по возможности уходить с работы в пять часов или в половину пятого, чтобы посвятить себя домашним делам. Расслабиться. В начале этого года нас покинуло слишком много молодых людей”, — размышляет Раймонд.

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