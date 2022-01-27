ИНТЕРВЬЮ | Раймонду Кальюлайду исполняется сорок лет: "Я не собираюсь ухлестывать за молодыми девушками или покупать себе мотоцикл"

Раймонд Кальюлайд обещает рационально прожить остаток жизни — у него нет кризиса среднего возраста, и он не собирается бегать за молодыми девушками. Наоборот, он старается организовывать свою жизнь так, чтобы больше времени проводить с женой Яне Кальюлайд (35 лет) и полуторагодовалой дочерью Ийдой.

”Мы все стареем, и ресурсы нашего организма истощаются. Я чувствую, что у меня нет такого количества энергии, которое было в двадцать лет. А работать так много, как я работал в свои тридцать, неразумно. Все это оставляет глубокий след в здоровье. Если в Рийгикогу нет срочных дел, я стараюсь по возможности уходить с работы в пять часов или в половину пятого, чтобы посвятить себя домашним делам. Расслабиться. В начале этого года нас покинуло слишком много молодых людей”, — размышляет Раймонд.