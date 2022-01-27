27.01.2022, 13:49
"По второму кругу короновался": телеведущему Андрею Титову пришлось вести передачу "Кто кого?" по скайпу(17)
ФОТО: screenshot
Ведущий ETV+ Андрей Титов, экспресс-тест на коронавирус которого дал положительный результат, провел прямой эфир передачи "Кто кого?" по скайпу из изолированного помещения, сообщает err.
“Я: — Уже переболел.
Вирус: — А вакцинироваться?
Я: — Конечно! Вот, пожалуйста.
Вирус: — А как насчет бустера?
Я: — Да без проблем!
Вирус: — Думаешь, ты больше не заразишься?
Я: — Ну уж точно не боюсь.
Вирус: — Ни хренааа…
Короче, по второму кругу короновался. Пока только экспресс-тест это подтвердил, завтра на ПЦР. Но что-то подсказывает, что чудес не бывает”, — написал Андрей у себя на Facebook.
Желаем Андрею скорейшего выздоровления!