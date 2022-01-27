"По второму кругу короновался": телеведущему Андрею Титову пришлось вести передачу "Кто кого?" по скайпу

“Я: — Уже переболел.

Вирус: — А вакцинироваться?

Я: — Конечно! Вот, пожалуйста.

Вирус: — А как насчет бустера?

Я: — Да без проблем!

Вирус: — Думаешь, ты больше не заразишься?

Я: — Ну уж точно не боюсь.

Вирус: — Ни хренааа…

Короче, по второму кругу короновался. Пока только экспресс-тест это подтвердил, завтра на ПЦР. Но что-то подсказывает, что чудес не бывает”, — написал Андрей у себя на Facebook.