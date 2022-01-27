В субботу можно будет прийти в кинотеатр Сoca-Cola Plaza с другом и получить второй билет бесплатно

В субботней программе найдутся и добрые мультфильмы, и захватывающие триллеры, и веселые комедии, и романтические мелодрамы — каждый найдет сеанс по душе!

Здесь лишь некоторые картины:

“Жажда золота” — триллер

Будущее. Ресурсы на исходе. Люди выживают, как могут. Два попутчика отправляются в опасную зону — на заброшенный прииск в пустыне. Когда они находят огромные залежи золота, более опытный искатель отправляется за техникой, а молодой остаётся караулить сокровище. Приближается песчаная буря, вокруг снуют дикие животные и опасные путники, а напарник не выходит на связь.

“Вокруг света за 80 дней” — анимационный фильм для все семьи

Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений. Трейлер: https://youtu.be/DdM9BGk-dhc

“Любовь как бестселлер” — мелодрама

Молодой и скромный английский писатель узнаёт, что его сдержанный личный опус вдруг стал феноменальным бестселлером в Мексике и привлек к нему толпы поклонниц. Всё благодаря своенравной переводчице, которая без его ведома превратила книгу в горячий эротический роман. Горе-творцам не остается ничего, кроме как отправиться в совместный тур по стране, выпустив на свободу все потаённые чувства друг к другу. Трейлер: https://youtu.be/d0tzM_RWFlA

До встречи в кино!