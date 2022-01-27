ВИДЕО | “Ты нерукопожатный”: Олег Меньшиков угодил в очередной театральный скандал(2)
об увольнении Олег Долин узнал не из личной встречи, а из смс-сообщения. В открытом письме режиссер обратился непосредственно к бывшему руководителю. Он подозревает, что его постановку “Двенадцатая ночь” попросту хотят украсть.
“Новогодние празднества, Ваш отпуск и как результат — репетиции с участием “Вашей команды” должны начаться за девять дней до заявленной премьеры. Я не ошибся? Что это может означать — что Вы планируете “отредактировать” уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили “свою” версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость”, — негодует Долин.
Постановщик отметил, что впервые сталкивается с подобной ситуацией и считает ее вопиющей. “И тот абсолютно бандитский захват, который случился, когда я получил звонок из театра и мне сообщили о срочной необходимости сдать пропуск (видимо, чтобы я, не дай Бог, на поклоны не вышел на премьере), побуждает меня открыто заявить о своей позиции”, — пишет он.
Более того, Долину не заплатили за полгода изнурительной работы. По словам режиссера, сам Меньшиков не занимался спектаклем, так как улетел в отпуск. “Конечно, отмены спектаклей и скандалы, не прекращающиеся в Вашем театре, должны были меня насторожить, — заявил постановщик. — Но Вы прекрасно знаете, какими были мои мотивы — их я не скрывал. Я относился к Вам с огромной симпатией доверием и уважением. Я был педагогом на Вашем курсе в ГИТИСе. “Был”, поскольку я не очень понимаю, как теперь смогу войти в аудиторию к студентам и что смогу им говорить, чему учить, когда их мастер поступил так, как поступили Вы”.
Режиссер призвал Олега Евгеньевича ответить на его возмущение — и тот записал видеоролик, в котором не менее жестко разнес оппонента. Худрук театра уверяет, что от решения финансовых вопросов Долин отказался сам.
“Тебе также было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля. Никто не умолял и не ставил под сомнение твое участие в создании этого спектакля, но ты и от этого отказался. Теперь самое интересное, скажи, какому художественному руководителю придет в голову идея отменить спектакль на два месяца вперед, в котором заняты Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков — ведущие артисты Театра Ермоловой? Это что я такое должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение, прекрасно понимая, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей?” — говорит Меньшиков.
Он не стал вдаваться в подробности, что именно смутило его в “Двенадцатой ночи”, но заверил: показывать спектакль зрителям недопустимо. “Может быть, самое время подумать, почему закончились ничем твои работы в Театре имени Пушкина, в Молодежном театре, теперь вот в Театре Ермоловой? Может быть, поискать причины в себе самом? Ты обвинил театр, то есть меня, в краже твоего спектакля. Если бы я хотел что-то украсть, то украл бы что-то поталантливее, — съязвил руководитель. — <…> Ты беспокоился о студентах? Ты не нервничай, два двадцатиминутных отрывка педагогической деятельности — не самый большой вклад в театральную педагогику. И последнее. Упоминание про мой отпуск и скандалы, будоражащие театр, которые должны были тебя заставить задуматься — вот это низость, человеческая подлость. Любой художник имеет право на провал, но должен сохранять человеческое и профессиональное достоинство. У тебя, как выяснилось, ни того ни другого. Это мой последний разговор с тобой. Для меня ты нерукопожатный”.