ВИДЕО | “Ты нерукопожатный”: Олег Меньшиков угодил в очередной театральный скандал

об увольнении Олег Долин узнал не из личной встречи, а из смс-сообщения. В открытом письме режиссер обратился непосредственно к бывшему руководителю. Он подозревает, что его постановку “Двенадцатая ночь” попросту хотят украсть.

“Новогодние празднества, Ваш отпуск и как результат — репетиции с участием “Вашей команды” должны начаться за девять дней до заявленной премьеры. Я не ошибся? Что это может означать — что Вы планируете “отредактировать” уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили “свою” версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость”, — негодует Долин.

Постановщик отметил, что впервые сталкивается с подобной ситуацией и считает ее вопиющей. “И тот абсолютно бандитский захват, который случился, когда я получил звонок из театра и мне сообщили о срочной необходимости сдать пропуск (видимо, чтобы я, не дай Бог, на поклоны не вышел на премьере), побуждает меня открыто заявить о своей позиции”, — пишет он.

Более того, Долину не заплатили за полгода изнурительной работы. По словам режиссера, сам Меньшиков не занимался спектаклем, так как улетел в отпуск. “Конечно, отмены спектаклей и скандалы, не прекращающиеся в Вашем театре, должны были меня насторожить, — заявил постановщик. — Но Вы прекрасно знаете, какими были мои мотивы — их я не скрывал. Я относился к Вам с огромной симпатией доверием и уважением. Я был педагогом на Вашем курсе в ГИТИСе. “Был”, поскольку я не очень понимаю, как теперь смогу войти в аудиторию к студентам и что смогу им говорить, чему учить, когда их мастер поступил так, как поступили Вы”.

Режиссер призвал Олега Евгеньевича ответить на его возмущение — и тот записал видеоролик, в котором не менее жестко разнес оппонента. Худрук театра уверяет, что от решения финансовых вопросов Долин отказался сам.