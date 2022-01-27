Сегодня в шоу “Народ поет”: оперная певица из Милана против почитателей русского рока из Ласнамяэ

Quartetto Perfetto — это квартет, который создала постоянно проживающая в Милане оперная певица Марина Морозова. Марина родилась и обучалась вокалу в Эстонии, а потом переехала в Италию.

“Мы хотим просто поучаствовать, познакомиться с новыми участниками в том числе. У нас нет конкурентов, у нас все друзья. Мы просто очень рады собраться, творить музыку и дать максимум всем вам”, — сказала Марина Морозова.



Quartetto Perfetto: Марина Морозова (вокал), Александр Пелёвин (гитара), Слава Могилевцев (саксофон), Владимир Осадчий (фортепиано)

Группа Nonsens играет как свои песни, так и каверы на русскую эстрадную и рок-музыку.

“Изначально нас собрал Алексей (Ракута). Примерно год назад к нам присоединился Олег (Клоков), соло-гитарист. Делали свои песни, делали каверы. Скажем, всю жизнь я занимаюсь театром. В театре я актер”, — рассказал вокалист группы Nonsens Виталий Васильев.

Вторая вокалистка коллектива — Николь Варфоломеева. Ей всего 17 лет, и она тоже занимается театром.

Nonsens: Виталий Васильев (вокал, гитара), Николь Варфоломеева (вокал), Алексей Ракута (клавиши), Олег Клоков (гитара).



“Народ поет“ — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал. Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи телефонного голосования, которое проходит в прямом эфире.





Жюри в студии: директор Маардуского центра культуры и информации Игорь Ермаков и режиссер и создатель детского музыкального театра Sakala Laululapsed Алена Мейдра.

Шоу “Народ поет” выходит по пятницам на канале ETV+ в 20:25.