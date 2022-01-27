Результаты Estonian Music Awards: NOËP получил больше всех наград, а 5Miinust был выбран артистом года

В зале Alexela на гала-концерте “Estonian Music Awards 2022”, в этом году больше всего наград получили NOËP и Puuluup. NOËP, получивший четыре награды, выиграл в категориях “Артист года” , “Поп-исполнитель года”, “Дебютный альбом года” и “Альбом года”. Смотрите, кто пришел на “Estonian Music Awards 2022”!