Результаты Estonian Music Awards: NOËP получил больше всех наград, а 5Miinust был выбран артистом года(3)
В зале Alexela на гала-концерте “Estonian Music Awards 2022”, в этом году больше всего наград получили NOËP и Puuluup. NOËP, получивший четыре награды, выиграл в категориях “Артист года” , “Поп-исполнитель года”, “Дебютный альбом года” и “Альбом года”. Смотрите, кто пришел на “Estonian Music Awards 2022”!
Группа Puuluup завоевала два приза, выиграв в категориях “Ансамбль года” и “Этно/фолк-альбом года”.Томми Кэш получил награду за лучшее музыкальное видео.
Всего в выборе лауреатов Эстонской музыкальной премии участвовало 190 членов жюри. Кроме того, была вручена награда “Артист года”, которую выбрали читатели “Хроники”. Её забрал домой 5Miinust.
Эстонская музыкальная премия 2022 — все победители:
Дебютный альбом года
NOËP — No Man Is An Island
Классический альбом года
Strings Attached: The Voice of Kannel. Esitaja: Anna-Liisa Eller
Джазовый альбом года
Joel Remmel Trio — Kevad
Этно/Фольклорный Альбом
Puuluup — Viimane suusataja
Песня года / Народный альбом
Jaak Johanson — Sisemeri silmini
Альтернативный / индийский альбом года
Janek Murd — Viiv
Рок альбом года
The Boondocks — Soup Can Pop Band
Электронный альбом года
WATEVA — Disposable Society
Хип-хоп / рэп / R`n`B исполнитель года
Genka & Dew8 — OLEG
Поп артист года
NOËP — No Man Is An Island
Артистка года
YASMYN — YASMYN
Артист года
NOËP — No Man Is An Island
Ансамбль года
Puuluup — Viimane suusataja
Артист года
5MIINUST
Музыкальное видео года
Tommy Cash — Racked (režissöör: Anna Himma)
Лучшая песня года
Rita Ray — Love Ain’t The Same
Альбом года
NOËP — No Man Is An Island
Вклад в эстонскую музыку
Mikk Targo
На гала-вечере выступили NOËP, 5Miinust, Puuluup, Wateva, Genka, YASMYN и Gameboy Tetris. Исполнителей на сцене сопровождал симфонический оркестр.