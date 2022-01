Результаты Estonian Music Awards: NOËP получил больше всех наград, а 5Miinust был выбран артистом года

Группа Puuluup завоевала два приза, выиграв в категориях “Ансамбль года” и “Этно/фолк-альбом года”.Томми Кэш получил награду за лучшее музыкальное видео.

Всего в выборе лауреатов Эстонской музыкальной премии участвовало 190 членов жюри. Кроме того, была вручена награда “Артист года”, которую выбрали читатели “Хроники”. Её забрал домой 5Miinust.

Эстонская музыкальная премия 2022 — все победители:

Дебютный альбом года

NOËP — No Man Is An Island

Классический альбом года

Strings Attached: The Voice of Kannel. Esitaja: Anna-Liisa Eller

Джазовый альбом года

Joel Remmel Trio — Kevad

Этно/Фольклорный Альбом

Puuluup — Viimane suusataja

Песня года / Народный альбом

Jaak Johanson — Sisemeri silmini

Альтернативный / индийский альбом года

Janek Murd — Viiv

Рок альбом года

The Boondocks — Soup Can Pop Band

Электронный альбом года

WATEVA — Disposable Society

Хип-хоп / рэп / R`n`B исполнитель года

Genka & Dew8 — OLEG

Поп артист года

NOËP — No Man Is An Island

Артистка года

YASMYN — YASMYN

Артист года

NOËP — No Man Is An Island

Ансамбль года

Puuluup — Viimane suusataja

Артист года

5MIINUST

Музыкальное видео года

Tommy Cash — Racked (režissöör: Anna Himma)

Лучшая песня года

Rita Ray — Love Ain’t The Same

Альбом года

NOËP — No Man Is An Island

Вклад в эстонскую музыку

Mikk Targo

На гала-вечере выступили NOËP, 5Miinust, Puuluup, Wateva, Genka, YASMYN и Gameboy Tetris. Исполнителей на сцене сопровождал симфонический оркестр.

false