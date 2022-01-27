В картах повезет? Игорь Саруханов развелся в шестой раз

Оказалось, Игорь и Татьяна официально расторгли отношения. Ради детей бывшие возлюбленные расстались мирно и без скандалов. Более того, они не стали делить имущество.

«Мы с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в интеллигентном и дружеском разводе. Когда ты в приподнятом чувстве, ощущении любви, ты любим, ты любишь, другие стихи пишутся. Другое состояние, музыка другая...» — сообщил 65-летний музыкант, отметив, что к Татьяне просто остыл.

К слову, экс-жена Саруханова уже закрутила новый роман, а вот сердце артиста свободно. Как подчеркнул исполнитель, сейчас он сконцентрирован на творчестве и воспитании детей, с которыми старается как можно чаще видеться. «Дочь Розалия — мягенькая, такая хорошенькая! Очень умная, рассудительная. Старшая Люба занимается бальными танцами, играет на фортепиано», — поделился певец.

Игорь Арменович мечтает еще и о сыне, но, считает, что, скорее всего, не потянет еще одного ребенка из-за возраста. «Надо же с ним заниматься: бегать, ходить, прыгать, все-все. Чтобы он... ну в общем, не терять статус папы», — сказал артист в программе Пятого канала «Светская хроника».

К слову, о прошлых союзах исполнитель не жалеет. Как признался Саруханов, все браки терпели крах, потому что он не мог отодвинуть карьеру на второй план. «Когда ты в загс заходишь, ты обещаешь этой женщине вместе с ней состариться, вместе уйти, все такое. Несерьезные ребята. И я был несерьезный много раз. Но, к сожалению, только сейчас начинаю это понимать… У меня поклонницы. Раньше в подъездах сидели девчонки. Поэтому моим девочкам было очень тяжело туда заходить. Потому что кричали: «О, пришла, смотри, идет! Идет домой! К нашему! К нашему! Смотри, мы тебе там пообрываем сейчас…» Вот как можно жить спокойно?» — заключил музыкант.