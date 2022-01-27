Онкологи прокомментировали слухи о раке у Андрея Малахова

Заслуженный врач России, хирург-онколог высшей квалификации Андрей Коржиков заявил, что парик можно носить по разным причинам. Например, для красоты. Доктор отметил, что парик не выдает заболевание, это может быть не онкология, а желание эффектнее выглядеть в кадре.

Отечность и лишний вес, как уверяет Коржиков, также не обязательно означают онкологию. Эти же проявления могут возникать при иных заболеваниях: сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ. И в Германии, кстати, лечат не только онкологию. В Интернете пишут, что немецкие врачи лечат рак у телеведущего, но он может ездить в Германию и по другому поводу, который не имеет ничего общего с восстановлением здоровья.

Среди основных факторов появления и развития онкозаболеваний врач называет стрессы и отдых в жарких странах. Хирург-онколог подчеркнул, что “организм жителя наших широт нацелен на одно лето в году” и слишком частый отдых в другом климате может быть вреден для здоровья.

Сам Малахов при этом состояние своего здоровья не комментирует. Он предпочитает держать интригу. Непонятно, страдает шоумен от лишнего внимания или оно ему на руку — все-таки, тема достаточно деликатная, а Малахов не такой беспринципный человек, каким его рисуют комментаторы из его собственного Инстаграма.