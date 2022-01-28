87-летний Олег Басилашвили вновь одержал победу над коронавирусом

“Сделал очередной тест, он оказался отрицательным, — сообщил 87-летний актер в среду. — На этот раз вообще ничего не почувствовал, никаких симптомов. Даже температура не поднималась”.

Напомним: о том, что Олег Басилашвили подхватил COVID-19, стало известно в минувшую пятницу, 20 января. Для звезды БДТ это уже не первая встреча с новой болезнью: чуть больше года назад, в январе 2021 года, он уже болел коронавирусной инфекцией. Народного артиста даже пришлось срочно госпитализировать. Известно также, что несмотря на солидный возраст, Олег Басилашвили честно прошел вакцинацию от коронавируса — привился двумя дозами “Спутника V”. По его словам, возможно, именно благодаря этому он и перенес повторное заражение безо всяких последствий.