Мало нам Нострадамуса! Афонский старец перед смертью напророчил человечеству неприятности(15)
Афонского старца Ефрема Филофейского не стало за год до начала пандемии, в 2019 году. Но он успел предостеречь людей от страшной опасности, — уверяет 5-tv.
Умерший в 2019 году афонский старец Ефрем Филофейский рассказал, каких бед ждать человечеству от 2022 года.
Перед смертью мудрец предостерег людей от смертельной надвигающейся опасности, которая настигнет Землю совсем скоро. Так и случилось — пришла пандемия коронавируса. Спустя год вся планета надела на лица медицинские маски, и каждый закрылся дома.
В 2022-м году Голубого Водяного Тигра афонский старец планету накроет мировой кризис, который с большей долей вероятности приведет к обострению отношений между государствами. Причем вина за это будет лежать на человеке и его бездумных действиях.
А избежать серьезных проблем поможет только духовность, считал мудрец. Следует отказаться от бездумного потребления и обратить внимание на душу. Потому те, кто познает гармонию, будут спасены.