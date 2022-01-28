Мало нам Нострадамуса! Афонский старец перед смертью напророчил человечеству неприятности

Умерший в 2019 году афонский старец Ефрем Филофейский рассказал, каких бед ждать человечеству от 2022 года.

Перед смертью мудрец предостерег людей от смертельной надвигающейся опасности, которая настигнет Землю совсем скоро. Так и случилось — пришла пандемия коронавируса. Спустя год вся планета надела на лица медицинские маски, и каждый закрылся дома.

В 2022-м году Голубого Водяного Тигра афонский старец планету накроет мировой кризис, который с большей долей вероятности приведет к обострению отношений между государствами. Причем вина за это будет лежать на человеке и его бездумных действиях.

А избежать серьезных проблем поможет только духовность, считал мудрец. Следует отказаться от бездумного потребления и обратить внимание на душу. Потому те, кто познает гармонию, будут спасены.