Русскоязычный телеканал 3+ прекращает вещание

“Выпусков новостей на новом канале не будет”, — рассказала ERR генеральный директор TV3 Grupp Eesti Сигне Суур.

“Мы очень рады тому, что к группе TV3 добавляется новый телеканал TV3 Life, благодаря которому мы можем предложить зрителю еще больше качественных развлечений”, — сказала Сигне Суур. “TV3 Life — отличное новое дополнение к TV3 и TV6, предлагающее интересный контент, особенно для зрителей женского пола”, — добавил Суур.

По словам Суур, в основном на канале будут транслироваться покупные программы и сериалы, а контента собственного производства будет мало из-за его дороговизны.

Русскоязычный канал 3+ находился в эфире с 2005 года.

В TV3 Grupp по состоянию на 1 марта входят TV3, TV6, TV3 Life, Fox, Fox Life, National Geographic, Nickelodeon, Nick Junior, ТНТ, Пятница, ТНТ4, 1+2 и РТР, а также Star FM, Power Hit Radio и Волна. Веб-платформы: tv3.ee, Buduaar, sport.tv3.ee, uudised.tv3.ee, TV3 Play и другие.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.