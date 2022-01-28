ВИДЕО | Анна Седокова арендовала в США шикарный дом. Но муж до сих пор без работы

До недавнего времени звездная пара жила в отеле, но потом решила, что им пора обзавестись собственным гнездышком. Супруги сняли красивый особняк с бассейном, зоной барбекю и стильным интерьером. Вилла находится в 15 минутах ходьбы от центра Майами. В доме шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. Особняк рассчитан на 12 гостей. Стоимость его аренды, по словам Седоковой, обошлась им весьма недешево. Но певица готова раскошелиться ради жизни в комфорте.

“Самый красивый дом в Майами и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго, и еще 100 причин почему “нет”. Но я всегда находила свое “да”, — написала Седокова в Инстаграме.

Для сравнения певица показала фото советской панельной многоэтажки, в которой прошло ее детство в Киеве. Контраст разительный, подчеркнула Седокова. И добавила, что она много трудилась, чтобы позволить себе жить в красивом месте.

Аренда особняка, который сняла Анна, обходится ей примерно в 50 тысяч долларов. Скорее всего, платить Анна будет из своего кармана — ведь ее муж пока сидит без работы.

Тимма почти год жил без зарплаты (у клуба “Химки”, за который играл баскетболист, были финансовые проблемы). 39-летняя Анна была единственным добытчиком в семье. А сейчас 29-летний Янис опять остался без работы. Спортсмен заключил пробный контракт на месяц с баскетбольным клубом УНИКС, однако ровно месяц в команде и продержался. В США спортсмен переехал в надежде получить новую работу. Видимо, в расчете на его будущие доходы звездная пара и сняла такой роскошный дом.

чтобы обеспечить себе роскошную жизнь в США, певице пришлось продать квартиру в Москве. Недавно артистка рассказала подписчикам своего Инстаграма, что избавилась от недвижимости, которую она купила в ипотеку.