ВИДЕО | Анна Седокова арендовала в США шикарный дом. Но муж до сих пор без работы(5)
Анна Седокова перебралась жить в США: певица похвасталась роскошным домом, который они с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой арендовали в Майами, — пишет “КП”.
До недавнего времени звездная пара жила в отеле, но потом решила, что им пора обзавестись собственным гнездышком. Супруги сняли красивый особняк с бассейном, зоной барбекю и стильным интерьером. Вилла находится в 15 минутах ходьбы от центра Майами. В доме шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. Особняк рассчитан на 12 гостей. Стоимость его аренды, по словам Седоковой, обошлась им весьма недешево. Но певица готова раскошелиться ради жизни в комфорте.
“Самый красивый дом в Майами и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго, и еще 100 причин почему “нет”. Но я всегда находила свое “да”, — написала Седокова в Инстаграме.
Для сравнения певица показала фото советской панельной многоэтажки, в которой прошло ее детство в Киеве. Контраст разительный, подчеркнула Седокова. И добавила, что она много трудилась, чтобы позволить себе жить в красивом месте.
Аренда особняка, который сняла Анна, обходится ей примерно в 50 тысяч долларов. Скорее всего, платить Анна будет из своего кармана — ведь ее муж пока сидит без работы.
Тимма почти год жил без зарплаты (у клуба “Химки”, за который играл баскетболист, были финансовые проблемы). 39-летняя Анна была единственным добытчиком в семье. А сейчас 29-летний Янис опять остался без работы. Спортсмен заключил пробный контракт на месяц с баскетбольным клубом УНИКС, однако ровно месяц в команде и продержался. В США спортсмен переехал в надежде получить новую работу. Видимо, в расчете на его будущие доходы звездная пара и сняла такой роскошный дом.
чтобы обеспечить себе роскошную жизнь в США, певице пришлось продать квартиру в Москве. Недавно артистка рассказала подписчикам своего Инстаграма, что избавилась от недвижимости, которую она купила в ипотеку.
“О, это отличная история! Я же вам не рассказала. Квартиру я продала, — заявила звезда. — В какой-то момент я поняла, что мне не в кайф заниматься ремонтом и зачем страдать, если можно продать и купить другую. Сейчас я смотрю сразу две квартиры в двух странах. Могу показать, что планирую приобрести в Америке. Обожаю правильные инвестиции”.