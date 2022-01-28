ВИДЕО | Ностальгия! Смотрите, какие трамваи ездили по улицам Таллинна в начале 90-х

В 1953-1997 годах в трамвайном депо было построено 39 различных технических трамваев, 9 из которых используются до сих пор: трамваи-снегоочистители, подметальщики путей, вагоны для ремонта контактной сети, маневровый трамвай, учебный трамвай, вагоны-музеи и т.д.

Рекордными в истории трамвая стали 1975 год, когда в ходу было 162 вагона, 1979 г., когда общий пробег трамваев составил 6,9 млн км и 1988 г., когда было перевезено 109 миллионов пассажиров. В 2006 году общий пробег был 3,15 миллиона километров и перевезено 26,2 миллиона пассажиров. В начале 2007 г. в ходу было 83 трамвая КТ-4 и 12 трамваев с низкопольной средней частью КТ-6. Это позволяет поддерживать интервал движения в часы пик 4–5 минут.