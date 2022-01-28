"Ты снова не в адеквате": Возлюбленная подрабатывающего таксистом Мартина Репинского представила новую песню "Такси"

“Это моя первая песня на русском языке и по моему мнению она получилась огненной и эмоциональной!

Создана песня была вместе с талантливым Matvey Emerson, который стал автором песен для L’one, Serebro, Юлианы Карауловой, 5sta Family и многих других известных исполнителей.

Послушать можно уже на всех музыкальных площадках! Найти меня можно под псевдонимом KATYA ALIS”, — написала Екатерина у себя в Инстаграме.

— Связано ли эта песня с тем, что Мартин начал наботать в такси? Что тебе хочется передать этой песней?

— Песня была записана еще летом 2021 года: тогда ни Мартин, ни я не знали, что он будет работать в такси. Текст и музыка были написаны совместно с Matvey Emerson. В этой песне хотелось передать эмоции девушек, которые когда-то испытывали нечто похожее.

— Как относишься к тому, что Мартин подрабатывает таксистом?

— Отношусь позитивно, так как это ему нравится, а каждый должен заниматься тем, чем он хочет.

— Где мечтала бы исполнить свою новую песню?

— В идеале хотела бы её исполнить на сольном концерте или на каком-то большом мероприятии.

— А клип будет?

— Клип планирую снять этим летом в Таллинне.

Желаем талантливой KATYA ALIS больших успехов в творчестве!