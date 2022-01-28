"Ты снова не в адеквате": Возлюбленная подрабатывающего таксистом Мартина Репинского представила новую песню "Такси"(27)
Возлюбленная Мартина Репинского Екатерина Васильева выпустила свою первую песню на русском языке! И по иронии судьбы песня называется "Такси". Мы выяснили, связано ли это с тем, что Мартин недавно стал подрабатывать таксистом.
“Это моя первая песня на русском языке и по моему мнению она получилась огненной и эмоциональной!
Создана песня была вместе с талантливым Matvey Emerson, который стал автором песен для L’one, Serebro, Юлианы Карауловой, 5sta Family и многих других известных исполнителей.
Послушать можно уже на всех музыкальных площадках! Найти меня можно под псевдонимом KATYA ALIS”, — написала Екатерина у себя в Инстаграме.
— Связано ли эта песня с тем, что Мартин начал наботать в такси? Что тебе хочется передать этой песней?
— Песня была записана еще летом 2021 года: тогда ни Мартин, ни я не знали, что он будет работать в такси. Текст и музыка были написаны совместно с Matvey Emerson. В этой песне хотелось передать эмоции девушек, которые когда-то испытывали нечто похожее.
— Как относишься к тому, что Мартин подрабатывает таксистом?
— Отношусь позитивно, так как это ему нравится, а каждый должен заниматься тем, чем он хочет.
— Где мечтала бы исполнить свою новую песню?
— В идеале хотела бы её исполнить на сольном концерте или на каком-то большом мероприятии.
— А клип будет?
— Клип планирую снять этим летом в Таллинне.
Желаем талантливой KATYA ALIS больших успехов в творчестве!