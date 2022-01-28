Лук и чеснок не помогают! Доктор Комаровский разрушает мифы об иммунитете

По мнению доктора, употребление таких овощей, как лук и чеснок, а также ношение амулетов от вирусов, не помогает повысить иммунитет, как считают многие. В борьбе с болезнями также неэффективны БАДы и фитопрепараты, отметил доктор. В список неэффективных способов повышения иммунитета специалист также включил гомеопатию.