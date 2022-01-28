Лук и чеснок не помогают! Доктор Комаровский разрушает мифы об иммунитете(14)
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые неэффективные способы повышения иммунитета. В посте, опубликованном в Instagram, он также объяснил, что на самом деле помогает иммунной системе.
По мнению доктора, употребление таких овощей, как лук и чеснок, а также ношение амулетов от вирусов, не помогает повысить иммунитет, как считают многие. В борьбе с болезнями также неэффективны БАДы и фитопрепараты, отметил доктор. В список неэффективных способов повышения иммунитета специалист также включил гомеопатию.
Врач отметил, что для поддержания иммунной системы необходимы полноценный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, а также полный отказ от употребления спиртных напитков. Кроме того, он отметил, что для повышения иммунитета рекомендуется проходить вакцинацию от вирусов и получать больше положительных эмоций.