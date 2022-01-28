ФОТО | Близкие и коллеги проводили в последний путь актера Арниса Лицитиса

В числе провожающих были актеры театра "Дайлес" - Имант Страдс, Андрис Булис, Мартиньш Вилсонс, Нормунд Берзс, Ивар Калниньш и многие другие.

Ранее сообщалось, что Арнис Лицитис скончался 21 января, вскоре после своего 76-летия.

Лицитис получил образование в Рижской средней школе №1, а также учился на театральном факультете Государственной консерватории. Как театральный актер он играл в Драматическом театре (сейчас - Национальный театр), Валмиерском театре, Молодежном театре, а также несколько лет был в труппе Русского драматического театра Михаила Чехова.

Талант Лицитиса особенно раскрылся перед камерой. Он сделал прекрасную карьеру киноактера как на Рижской киностудии, так и в различных проектах в России, Молдове, Украине, Беларуси и Литве.

За свою жизнь он снялся в более чем 200 различных фильмах и телесериалах. Латвийские зрители знают его по ролям в фильмах "Долгая дорога в дюнах", "Мираж", "Малиновое вино", "Страшное лето" и многих других. Лицитис также выпустил два сольных альбома - "Долой печаль!" и "Я верю …".

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