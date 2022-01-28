“Так не доставайся же ты никому”: спектакль, из-за которого поскандалили Меньшиков и Долин, отменен

Олег Долин был ошарашен решением Меньшикова уволить его накануне премьеры спектакля “Двенадцатая ночь”. Режиссер добавил, что худрук теперь намерен выпустить постановку со своей командой, хотя основная часть работы уже давно выполнена им, Долиным.

“Вы планируете “отредактировать” уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили “свою” версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость”, — негодовал постановщик в открытом письме.

Сегодня представители театра им. Ермоловой раскрыли судьбу спектакля. Оказалось, что последний и вовсе решили отменить и отказаться от дальнейших репетиций.

“Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями, — говорится в сообщении. — Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством. Грядущая премьера стала бы не художественным актом, а мотивом для новых, не всегда красивых, разбирательств на тему “кто прав, кто виноват”. Мы продолжаем верить, что театр должен дарить радость, а не быть причиной подобного рода дискуссий”.

Пользователи Сети поддержали выбор артистов не выходить на сцену: “Лучший выход из положения”; “Наверное, это самое правильное решение в данной ситуации”. Были и те, кто негативно воспринял ситуацию, ведь за выяснением отношений двух театралов многие забыли о зрительских интересах.

“Очень жаль. Действительно, из-за выяснения отношений страдает ваш преданный зритель, с которым театр не советуется, принимая решение об отмене спектакля, которого ждали и за билетами гонялись в ночных онлайн-очередях. Недосказанность во всем этом — отсутствие информации о возврате билетов, в идеале без лишних бумажек с автоматическим зачислением средств на карту”, — негодует публика.