Какие профессии принесут успех разным знакам Зодиака

Овен

Упертые Овны в работе выбирают тактику переговоров и железной хватки. Именно это и отличает их от остальных сотрудников в глазах начальника. Эти представители зодиакального круга быстро принимают решения и незамедлительно им следуют. Они чувствуют себя в своей тарелке, находясь в роли руководителя. Звезды подсказывают, что Овнам подойдет профессия брокера. Да и те, что связаны с продажами.

Телец

Тельцы, по словам астрологов, — творческие личности. Они очень вдумчиво и со всей ответственностью подходят к работе. Тельцам подойдет работа финансиста, учителя, повара, костюмера или декоратора, а также секретаря-референта. Кроме того, представители этого знака зодиака талантливы в создании цветочных композиций и выращивании растений.

Близнецы

У Близнецов предрасположенность к языкам. Потому профессия переводчика для них — самое то. Да и умение хорошо говорить может помочь стать писателем, журналистом, учителем, ведущим мероприятий, режиссером, продюсером, маркетологом. Кроме того, их может ожидать успех в политике.

Рак

Раки стараются выбирать профессии с небольшим коллективом. Там им спокойнее работать, они могут все проанализировать и хорошо выполнить задания. Астрологи отмечают, что эти представители зодиакального круга трудолюбивы и вдумчивы. Им подойдут такие профессии, как: повар, кондитер, управляющий рестораном или кафе, няня, медсестра.

Лев

Лев — царь зверей. Он лидер по природе. Потому старается создать нечто масштабное, пренебрегая мелкими делами. По своей натуре Львы работоспособны и не терпят ленивых и рассеянных начальников. Кроме того, Львы, как правило, очень талантливы. Им отлично подойдет работа радио- и телеведущего, ведущего мероприятий, организатора шоу, продюсера.

Дева

Девы отличаются уравновешенностью и терпением. Они, как и Раки, любят небольшие коллективы. По словам астрологов, незаменимы Девы в качестве стоматологов и фармацевтов. Кроме того, успех их может ожидать в работе секретаря, бухгалтера, аналитика, инженера, в библиотечном и издательском деле.