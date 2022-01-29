Стас Михайлов перенес срочную операцию(3)
Неспроста Стас Михайлов пропал из социальных сетей. Дело в том, что на прошлой неделе певца экстренно госпитализировали. Ему понадобилась операция, — пугает его поклонников “СтарХит”.
Супруга Стаса Михайлова Инна опубликовала видео, в котором певец объяснил, что же с ним произошло. Оказалось, 52-летнему артисту понадобилась операция по удалению аппендикса.
«Мы не пропали. Просто год начался бурно... человек не застрахован от того, что может попасть в больницу — вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в семье будем говорить, что у меня аппендицит, тем не менее все позади. Хочу поблагодарить всех врачей, которые быстро, четко и, главное, своевременно все сделали. Спасибо Богу за то, что я оказался в тот миг дома, никуда не улетел. Это помогло мне», — сообщил Стас Владимирович.
Поклонники пожелали музыканту скорейшего восстановления. «Не болейте, здоровья вам и вашим близким»; «Хорошо, что все обошлось. Берегите себя!»; «Мы очень скучали и переживали», — отреагировали пользователи Сети.
Жена Михайлова поблагодарила неравнодушных за теплые слова и отметила, что поводов для беспокойств уже нет. «Любимчики, уже все позади, слава Богу! Наш Стас снова с нами, чувствует себя отлично. Сегодня сняли швы», — поделилась Инна.