Стас Михайлов перенес срочную операцию

«Мы не пропали. Просто год начался бурно... человек не застрахован от того, что может попасть в больницу — вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в семье будем говорить, что у меня аппендицит, тем не менее все позади. Хочу поблагодарить всех врачей, которые быстро, четко и, главное, своевременно все сделали. Спасибо Богу за то, что я оказался в тот миг дома, никуда не улетел. Это помогло мне», — сообщил Стас Владимирович.