ФОТО | “Как дед стал”: вид Валентина Юдашкина умилил и напугал его поклонников

На фото 64-летняя Марина Юдашкина предстала в светлой куртке и голубых джинсах. Валентин Абрамович — в длинном синем пуховике, шапке, шарфе.

“Валечка, пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз. 33 года уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой!” — подписала публикацию супруга модельера.

Подписчики поздравили супругов с годовщиной, пожелав им семейного благополучия. Но многие сконцентрировали внимание на внешнем виде дизайнера — пользователям Сети показалось, что 58-летний Юдашкин совсем плохо выглядит. “Как же Валентин сдал. Здоровья!”; “Как дед стал… Восстанавливаетесь, мы вас любим”; “Ой! Даже не узнала. Такой забавный, домашний…” — написали они.

Напомним, с 2016 года Валентин Абрамович борется с серьезным недугом. “В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год”, — делился подробностями Юдашкин.

Из-за болезни кутюрье некоторое время находился в депрессии. Справиться с подавленным состоянием дизайнеру помогли родные и друзья. “В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого вышел”, — откровенничал модельер.