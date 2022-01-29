В новом “Форсаже” может появиться Джейсон Момоа

В ноябре 2021 года Вин Дизель попросил в соцсетях Дуэйна “Cкалу” Джонсона вернуться во франшизу “Форсаж” для съемок в новых частях. В своем обращении Дизель назвал коллегу “младшим братом” и признался, что для его детей тот навсегда останется “дядей Дуэйном”. Он подчеркнул, что дал обещание покойному другу, актеру Полу Уокеру, в котором поклялся приложить все свои силы для создания финальной части “Форсажа”. Джонсон ответил на это в беседе с изданием The Hollywood Reporter: “Я смеялся и смеялся сильно. Я думаю, что все посмеялись над этим”.