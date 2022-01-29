ТОП-10 продуктов, в которых нет ничего полезного

Первый такой продукт — это сладкие напитки. Они содержат много сахара и одновременно не насыщают. Организм “обманывается”, это ведет к болезням печени, сердца, диабету. Поэтому врачи советую употреблять воду, чай, кофе, либо несладкую газировку, добавляя в нее для вкуса лимон.

Второй продукт — это большинство фруктовых соков, все из-за того же сахара. Поэтому лучше пить свежевыжатые соки — вы хотя бы знаете, из чего они состоят.

Третий — это жареная пища. При жарке образуются вредные соединения. Лучше прибегать к варке, тушению, бланшированию, приготовлению на пару.

Четвертый — это выпечка, печенье и пирожные. Они очень калорийны и не содержат полезных питательных веществ. Зато в них достаточно сахара, муки высшего сорта, трансжиров и консервантов. Такое сладкое лучше заменять греческим йогуртом, фруктами и темным шоколадом.

Пятый — это картофель фри и чипсы. Они содержат большое количество акриламидов, образующихся при жарке картофеля. Лучше есть отварной картофель, а если хочется “похрустеть”, то для этого существуют морковь и орехи.

Шестой — это низкокалорийные йогурты, в которых мало жира, но много сахара. Такие йогурты не содержат никаких пробиотиков. Поэтому лучше остановиться на традиционных жирных йогуртах.

Седьмой — это мороженое. В нем много сахара и его легко переесть. Лучше брать самое простое мороженое с минимальным количеством добавок.

Восьмой — переработанное мясо. Это бекон, колбасы, сосиски. Лучше избегать этих продуктов совсем.

Девятый — это плавленый сыр. С обычным сыром он не имеет ничего общего, состоит из эмульгаторов, растительных масел, натрия, пищевых красителей, консервантов и сахара. Лучше отказаться от плавленых сыров. Предпочитая им фету, моцареллу и творожные виды сыров.

Десятый — покупной готовый кофе с сиропами. Такие напитки содержат много сахара, что очень вредно.