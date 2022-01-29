Документальный фильм “Навальный” получил приз зрительских симпатий на кинофестивале “Сандэнс”

Премьера ленты “Навальный” состоялась на этом же фестивале 26 января. Съемки проходили во время лечения политика в Германии с момента выхода из комы и до задержания в московском аэропорту Шереметьево по возвращению в Россию. “Последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне: “Пройдемте”, — написал оппозиционер в Instagram.