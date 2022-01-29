Кино
29.01.2022, 17:30

Документальный фильм “Навальный” получил приз зрительских симпатий на кинофестивале “Сандэнс”

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Film Sundance Navalny
Foto: AP
Американский фестиваль независимого кино “Сандэнс” назвал победителей ночью 29 января 2022 года. Недавно вышедший фильм “Навальный” получил приз зрительских симпатий. Читайте ниже о других лауреатах.

Премьера ленты “Навальный” состоялась на этом же фестивале 26 января. Съемки проходили во время лечения политика в Германии с момента выхода из комы и до задержания в московском аэропорту Шереметьево по возвращению в Россию. “Последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне: “Пройдемте”, — написал оппозиционер в Instagram.

Соратники Навального добавили, что о присуждении наград фильму о своем отравлении и восстановлении оппозиционер узнает лишь 31 января.

Все призы фестиваля

Секция игрового американского кино

  • Гран-при жюри: “Няня”
  • Приз зрительских симпатий: “В ритме ча-ча-ча”
  • Лучший режиссёр: Джейми Дэк (“Пальмы и электростанции”)
  • Лучший сценарий: “Непредвиденная ситуация”
  • Специальный приз за артистичное видение: “Кровь”
  • Гран-при за лучший актёрский состав: “892”

Секция документального американского кино

  • Гран-при жюри: “Изгнанники”
  • Приз зрительских симпатий: “Навальный”
  • Лучший режиссёр: Рейд Девенпорт (“Я тебя не заметил”)
  • Приз за монтаж: “Огонь любви”

Секция игрового международного кино

  • Гран-при жюри: “Наш дом” (“Utama”)
  • Приз зрительских симпатий: “Девчачья картинка”
  • Лучший режиссёр: Марьяна Эр Горбач (“Клондайк”)
  • Лучший актёр: Тереза Санчес (“Dos Estaciones”)
  • Специальный приз за креативное видение: “Леонор никогда не умрёт”

Секция документального международного кино

  • Гран-при жюри: “Все эти дыхания”
  • Приз зрительских симпатий: “Территория”
  • Лучший режиссёр: Саймон Леринг (“Дом из щепок”)
  • Специальный приз жюри: “Окушерки”
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