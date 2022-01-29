29.01.2022, 17:30
Документальный фильм “Навальный” получил приз зрительских симпатий на кинофестивале “Сандэнс”(36)
Foto: AP
Американский фестиваль независимого кино “Сандэнс” назвал победителей ночью 29 января 2022 года. Недавно вышедший фильм “Навальный” получил приз зрительских симпатий. Читайте ниже о других лауреатах.
Премьера ленты “Навальный” состоялась на этом же фестивале 26 января. Съемки проходили во время лечения политика в Германии с момента выхода из комы и до задержания в московском аэропорту Шереметьево по возвращению в Россию. “Последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне: “Пройдемте”, — написал оппозиционер в Instagram.
Соратники Навального добавили, что о присуждении наград фильму о своем отравлении и восстановлении оппозиционер узнает лишь 31 января.
Все призы фестиваля
Секция игрового американского кино
- Гран-при жюри: “Няня”
- Приз зрительских симпатий: “В ритме ча-ча-ча”
- Лучший режиссёр: Джейми Дэк (“Пальмы и электростанции”)
- Лучший сценарий: “Непредвиденная ситуация”
- Специальный приз за артистичное видение: “Кровь”
- Гран-при за лучший актёрский состав: “892”
Секция документального американского кино
- Гран-при жюри: “Изгнанники”
- Приз зрительских симпатий: “Навальный”
- Лучший режиссёр: Рейд Девенпорт (“Я тебя не заметил”)
- Приз за монтаж: “Огонь любви”
Секция игрового международного кино
- Гран-при жюри: “Наш дом” (“Utama”)
- Приз зрительских симпатий: “Девчачья картинка”
- Лучший режиссёр: Марьяна Эр Горбач (“Клондайк”)
- Лучший актёр: Тереза Санчес (“Dos Estaciones”)
- Специальный приз за креативное видение: “Леонор никогда не умрёт”
Секция документального международного кино
- Гран-при жюри: “Все эти дыхания”
- Приз зрительских симпатий: “Территория”
- Лучший режиссёр: Саймон Леринг (“Дом из щепок”)
- Специальный приз жюри: “Окушерки”