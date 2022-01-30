Российские юмористы начали жаловаться на нищету

О бедственном положении юмористов в недавнем интервью сообщила Регина Дубовицкая. По словам звезды, у нее есть выступления, да еще и платят за съемки в передаче “Аншлаг”. А вот другие участвуют там бесплатно.

Ее слова нашли отклик в сердцах других артистов юмористического цеха. Так, 73-летний Владимир Винокур сообщил, что даже в предновогодние праздники ощущал дефицит концертов и корпоративных мероприятий, что больно ударило не только по нему, но и по его коллективу. “Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов”, — сообщил артист.

Единственная надежда — весенний сезон. Но для этого нужна отмена ограничений, которые постоянно вводятся в связи с распространением нового штамма коронавируса “омикрон”. Но с другой стороны, любой концерт — потенциальный очаг новых заражений.

Вторит Винокуру и Николай Бандурин. 59-летний юморист и так испытывал проблемы с финансами после пожара, который случился в его доме в Подмосковье в 2018 году. На восстановление ушли большие деньги, как и на лечение самого артиста, а тут еще и грянула пандемия. “С концертами, конечно, беда. Их стало гораздо меньше. Сейчас у меня небольшой тур в Крыму. Можно сказать — это нормальная работа”, — говорит участник программы “Аншлаг”.

Отметим, ранее о непростом финансовом положении звезд шоу-бизнеса говорил известный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, они с Валерией имеют запасы на черный день и могут спокойно переждать кризис. Но есть много артистов, которые лишились средств к существованию, и никто не сможет компенсировать им время простоя.