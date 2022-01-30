Жора Крыжовников и Юлия Александрова развелись, но сообщили об этом спустя год

“Это нужно сказать, потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год как разведены. У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери. Мы не самые плохие люди, много сделали друг для друга. Споров не имеем. Не грустите. Для кого-то это будет новостью, кто-то об этом знает давно, но тем не менее всем — мира, добра, здоровья! Не зовите нас вместе на передачи и интервью”, — сделала заявление 39-летняя Александрова.