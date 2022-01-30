Жора Крыжовников и Юлия Александрова развелись, но сообщили об этом спустя год(6)
Супруги действительно расторгли союз. Актрисе и режиссеру удалось разойтись без скандалов и дележки имущества.
“Это нужно сказать, потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год как разведены. У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери. Мы не самые плохие люди, много сделали друг для друга. Споров не имеем. Не грустите. Для кого-то это будет новостью, кто-то об этом знает давно, но тем не менее всем — мира, добра, здоровья! Не зовите нас вместе на передачи и интервью”, — сделала заявление 39-летняя Александрова.
Юлия и Жора прожили в браке 12 лет. В 2010-м на свет появилась их дочь Вера. После развода родителей девочка осталась с мамой, но с отцом она постоянно на связи.
Александрова участвовала практически во всех работах 42-летнего Крыжовникова. После расставания бывшие супруги продолжили сотрудничать.
Напомним, режиссер снял фильмы “Горько”, “Самый лучший день”, “Лед 2”. На его счету и такие сериалы, как “Кухня” (3-й сезон), “Звоните ДиКаприо!”, а также “Преступление и наказание 1992”, который выйдет в этом году.