30.01.2022, 12:47
ФОТО | ТОП-10 киноролей Леонида Куравлева(34)
ФОТО: screenshot - youtube
Сегодня стало известно, что на 86-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Мы решили вспомнить роли, которые он сыграл в кино — те, в которых сейчас невозможно представить кого-то другого.
1967 — Хома Брут (“Вий”)
1968 — Шура Балаганов (“Золотой теленок”)
1972 — Робинзон Крузо (“Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо”)
1973 — Жорж Милославский (“Иван Васильевич меняет профессию”)
1972 — Айсман (“Семнадцать мгновений весны”)
1975 — Афанасий Борщев (“Афоня”)
1979 — Копченый (“Место встречи изменить нельзя”)
1982 — инспектор Грандэн (“Ищите женщину”)
1992 — Михаил Горбачев (“На Дерибасовской хорошая погода…”)
2004-2007 — полковник Ершов (“Улицы разбитых фонарей”)
Бонус. 1987 — Мартынко.
Тот случай, когда можно спросить “Вы в мультфильмах не снимались?”
Леонид Куравлев активно снимался до 2009 года. Можно также вспомнить его работы в фильмах “Дамы приглашают кавалеров”, “ТАСС уполномочен заявить”, “Опасно для жизни!”, “Самая обаятельная и привлекательная”, “На златом крыльце сидели”, “Ширли-мырли”, “Сибирский цирюльник”, “Бригада”, “Турецкий гамбит”, “Книга мастеров”.
Впрочем, вы сами можете рассказать, в каких ролях (помимо нашего ТОП-10) вам запомнился артист.