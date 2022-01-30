Кино
30.01.2022, 12:47

ФОТО | ТОП-10 киноролей Леонида Куравлева

 (34)
ФОТО: screenshot - youtube

Сегодня стало известно, что на 86-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Мы решили вспомнить роли, которые он сыграл в кино — те, в которых сейчас невозможно представить кого-то другого.

1967 — Хома Брут (“Вий”)

1968 — Шура Балаганов (“Золотой теленок”)

1972 — Робинзон Крузо (“Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо”)

1973 — Жорж Милославский (“Иван Васильевич меняет профессию”)

1972 — Айсман (“Семнадцать мгновений весны”)

1975 — Афанасий Борщев (“Афоня”)


1979 — Копченый (“Место встречи изменить нельзя”)

1982 — инспектор Грандэн (“Ищите женщину”)

1992 — Михаил Горбачев (“На Дерибасовской хорошая погода…”)

2004-2007 — полковник Ершов (“Улицы разбитых фонарей”)

Бонус. 1987 — Мартынко.

Тот случай, когда можно спросить “Вы в мультфильмах не снимались?”

Леонид Куравлев активно снимался до 2009 года. Можно также вспомнить его работы в фильмах “Дамы приглашают кавалеров”, “ТАСС уполномочен заявить”, “Опасно для жизни!”, “Самая обаятельная и привлекательная”, “На златом крыльце сидели”, “Ширли-мырли”, “Сибирский цирюльник”, “Бригада”, “Турецкий гамбит”, “Книга мастеров”.

Впрочем, вы сами можете рассказать, в каких ролях (помимо нашего ТОП-10) вам запомнился артист.

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