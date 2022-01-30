Скончался актер Леонид Куравлев

Выдающийся мастер импровизаций и человек невероятной харизмы. ”Афоня”, ”Иван Васильевич меняет профессию”, ”Самая обаятельная и привлекательная”, ”Золотой теленок”. В каждой роли Куравлев был ярким и неповторимым. Леониду Вячеславовичу было 85 лет.

С лета 2021 года актер жил в Московском доме-пансионате для пожилых людей «Идиллия». В начале января оказался в Коммунарке, где у него был выявлен Covid-19. Усилиями медиков вирусную пневмонию удалось победить, однако актер все же так и остался нуждающимся в паллиативной помощи в связи с другим, неизлечимым заболеванием.

В кино Куравлев дебютировал студентом, сыграв солдата-сапёра Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» (1958). А в 60-е и 70-е становится одним из самых востребованных актеров советского кино, снимаясь в 5-6 фильмах в год. Последнюю роль в кино сыграл в 2015 году в фильме-сказке "Книга мастеров".

10 лет назад из жизни ушла супруга Леонида Вячеславовича - Нина Васильевна, с которой они прожили 52 года.

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