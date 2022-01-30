ТОП-3 самых опасных для мозга напитков

С точки зрения американских диетологов, неумеренное употребление спиртных и сладких напитков, а также кофе может негативно повлиять на работу мозга.

“Большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга, так что регулярные пьянки могут серьезно повредить его”, — поделился подробностями доктор Уильям Ли. Врач отметил, что мозг обладает способностью восстанавливаться после больших доз алкоголя, если они поступают в организм редко. Но если пить регулярно, то токсический эффект от спиртного накапливается, что может стать причиной серьезных нарушений умственных способностей. Кроме того, доктор предостерег от употребления спиртосодержащих напитков на голодный желудок, поскольку еда замедляет всасывание алкоголя и дает организму больше времени для его расщепления.

Медики также опровергли распространенное мнение о том, что ежедневное умеренное употребление алкоголя не вредит здоровью. Выяснилось, что употребление до трех бокалов вина для женщин и до четырех для мужчин также ведет к сокращению объема мозга.

Другими опасными для мозга напитками специалисты назвали те, которые содержат в своем составе много сахара. Хотя глюкоза нужна для нормальной работы мозга, ее избыток может привести к нарушениям когнитивных функций, что особенно сказывается на диабетиках. “Эта болезнь приводит к сужению кровеносных сосудов, что уменьшает приток крови к мозгу”, — объяснила эксперт по здоровому питанию Тара Томайно, призвав разбавлять любимые напитки водой и постепенно уменьшать количество сахара в них.

Доктор Серена Пун назвала кофе опасным для работы мозга. В небольших дозах кофеин положительно влияет на умственные способности, однако чрезмерное его употребление может вызвать обратный эффект. Сославшись на результаты исследований, Пун заявила, что употребление более шести чашек бодрящего напитка в день ведет к уменьшению мозга и “чревато развитием слабоумия”.