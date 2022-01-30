Ксения Собчак рассекретила роман Лепса и Барановской

Произошло это во время разговора Ивана Урганта и Ксении про ее отдых в Куршевеле. Там же проводил зимний отпуск и Лепс, как подметил Иван, снова “в статусе холостяка”, на что Собчак ответила, что сейчас у Григория есть пара. Этот момент вырезали из опубликованного видео выпуска на YouTube.

“Ну, он не очень сейчас холостой, ты должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, а ты, если захочешь, расскажешь всем. С Барановской”, — прошептала в микрофон Собчак.

Super связался с Юлией, которая, услышав вопрос про Лепса, попросила связаться с менеджером. При этом голос у ведущей был очень тихим и расстроенным.