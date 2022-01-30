Треш-стример избил в прямом эфире мать и бабушку

На записи трансляции видно, как Прокудин сначала набросился на мать, а затем и на бабушку, которая пыталась за нее заступиться. Молодой человек толкал, бил и швырял близких по комнате. В результате бабушка упала, начала истошно кричать и звать на помощь, а мать пригрозила вызвать полицию. Расправу над родными людьми Прокудин устроил из-за их замечания по поводу громкой музыки.

Подписчики осудили выходку Прокудина, а жительница Москвы после просмотра шокирующего эфира пожаловались на стримера в полицию. Правоохранители уже начали проверку и выяснение обстоятельств инцидента. Сейчас аккаунт Прокудина в TikTok недоступен.

В марте прошлого года полиция проверяла другой скандальный эфир Прокудина, во время которого он ругался, а за кадром были слышны женские крики. Тогда в полицию также начали поступать жалобы от пользователей сети из разных городов России, который заявляли, что стример избивает собственную бабушку в прямом эфире ради хайпа. Сам Прокудин позднее заявил, что просто “иногда ругается” с бабушкой.