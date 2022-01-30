Умер актер, сценарист и режиссер Виктор Мережко

Виктор Мережко — автор сценария таких фильмов, как “Трясина”, “Вас ожидает гражданка Никанорова”, “Уходя — уходи”, “Родня”, “Полеты во сне и наяву”, “Одинокая женщина желает познакомиться” и “Курочка-ряба”, а также сериалов “Провинциалы” и “Сонька — Золотая Ручка”.

Помимо этого, он выступил сценаристом к мультфильмам “Василиса Прекрасная”, “Премудрый Пескарь”, “Волчище — серый хвостище”, “Медведь — липовая нога” и “Приключения пингвиненка Лоло”.

В качестве режиссера Мережко работал, в частности над “Сонькой — Золотой Ручкой” и телефильмом “Новогодние мужчины”. Интересно, что режиссурой Виктор Мережко начал заниматься в возрасте, когда многие уже отдыхают на пенсии — 67 лет.

Как актер Мережко снимался больше в эпизодах: заметить его можно, например, в фильмах “Если есть паруса”, “Полеты во сне и наяву”, “Прости”.