Покончила с собой Мисс США-2019 Чесли Крист

Сейчас следствию предстоит выяснить причины трагедии. Известно также, что Крист оставила предсмертную записку, в которой завещала все своей имущество матери.

А почти сутки назад Чесли опубликовала в соцсети печальный пост, который посвятила своим подписчикам. “Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение”, — написано в публикации.

Поклонники красавицы не могу поверить в произошедшее и выражают соболезнования близким брюнетки. “Покойся с миром, красавица! Пусть твоя душа будет в лучшем мире!”; “Как матери пережить такое горе?! Сил вам, крепитесь!”; “Одна из самых красивых и справедливых девушек, что я знал. Покойся с миром, ангел”, — делятся пользователи Сети.

В обычном жизни Чесли работала адвокатом и телеведущей. После победы в конкурсе “Мисс США” она представляла Америку на “Мисс Вселенной”, где вошла в первую десятку красавиц.