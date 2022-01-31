Покончила с собой Мисс США-2019 Чесли Крист(15)
Три года назад брюнетка, представляющая Северную Каролину, завоевала первое место на конкурсе красоты “Мисс США”. После получения почетного титула жизнь Чесли Крист кардинально поменялась. Но буквально несколько часов назад стало известно, что Чесли покончила с собой, — шокирован “СтарХит”.
Сейчас следствию предстоит выяснить причины трагедии. Известно также, что Крист оставила предсмертную записку, в которой завещала все своей имущество матери.
А почти сутки назад Чесли опубликовала в соцсети печальный пост, который посвятила своим подписчикам. “Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение”, — написано в публикации.
Поклонники красавицы не могу поверить в произошедшее и выражают соболезнования близким брюнетки. “Покойся с миром, красавица! Пусть твоя душа будет в лучшем мире!”; “Как матери пережить такое горе?! Сил вам, крепитесь!”; “Одна из самых красивых и справедливых девушек, что я знал. Покойся с миром, ангел”, — делятся пользователи Сети.
В обычном жизни Чесли работала адвокатом и телеведущей. После победы в конкурсе “Мисс США” она представляла Америку на “Мисс Вселенной”, где вошла в первую десятку красавиц.