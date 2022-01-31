Переболевший и вакцинированный Борис Щербаков вновь госпитализирован с коронавирусом(23)
В августе 2021-го Борис Щербаков перенес ковид в легкой форме. В октябре того же года актер был госпитализирован с пневмонией. И вот сейчас артист вновь оказался в больнице, — тревожится “СтарХит”.
Щербакова беспокоили слабость и кашель, поэтому он самостоятельно обратился в медучреждение. Врачи диагностировали у 72-летнего актера коронавирус. При этом признаков пневмонии нет, дышит артист самостоятельно, сатурация — 99%. Специалисты оценивают состояние Бориса Васильевича как среднетяжелое.
Супруга актера госпитализацию подтвердила. По словам Татьяны Бронзовой, жизни мужа ничего не угрожает. “Он не очень себя хорошо чувствовал по приезде из Ростова-на-Дону со съемок — или в самолете, или где-то еще подхватил. Надеюсь, что его на днях выпишут”, — сообщила 76-летняя актриса.
В начале прошлого года Борис Васильевич сделал прививку от ковида. Несмотря на это, артист все равно подхватил инфекцию. В первый раз болезнь протекала относительно легко: Щербакову ставили капельницы, но кислород не потребовался. Врачи подняли звезду на ноги буквально за неделю.
Вот и сейчас поклонники актера рассчитывают, что недуг быстро отступит. Как подчеркнула Татьяна Васильевна, супруг прошел ревакцинацию от коронавируса, поэтому поводов для серьезных беспокойств нет.