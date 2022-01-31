“Кричал, что устал болеть”: дочь Виктора Мережко рассказала о причинах его смерти

Еще в декабре прошлого года 84-летний Виктор Мережко неожиданно почувствовал себя плохо. Разумеется, близкие сценариста сразу стали подозревать заражение коронавирусом. Несмотря на уговоры коллег и родных, добиться от кинематографиста поездки в больницу не удавалось.

“Мой брат переломить нежелание отца ехать в больницу не мог, пока через скандал не скрутил его и не отвез на КТ. Это было 10 января. Там выяснилось, что у папы одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%. Конечно, сразу положили в реанимацию. Надо отдать должное питерским врачам: за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%. Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна”, — рассказала дочь Мережко Мария.

Несмотря на ухудшение состояния, и сам артист, и его близкие верили в светлое будущее. Более того, Мережко продолжал общаться с детьми до последних часов жизни.

“Мы разговаривали сегодня около 18.00! Папа три недели пролежал в реанимации, умолял, чтобы его перевели в обычную палату… Кричал, что устал болеть. Снова начал задыхаться. Ваня сообщил ему, что завтра врачи должны перевести его из реанимационного бокса в палату. Разговор был очень эмоциональный. После него Ваня уснул, ему приснился прекрасный сон: отец стоит рядом, он выздоровел, все хорошо… Брат проснулся в чудесном настроении: какой хороший сон, подумал он. А через три минуты ему позвонили и сказали: папа умер. Это было в 20.30 вечера”, — поделилась женщина.

В ближайшие дни детям Мережко придется заниматься организацией траурного мероприятия. Уже известно, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой. Жена Виктора Ивановича скончалась еще в 1997 году. После этого он поклялся, что больше никогда не отправится к алтарю. Все это время кинематографист с нежностью вспоминал о возлюбленной, подчеркивая, что она живет в его сердце.