Татьяна Васильева призналась, почему в итоге осталась без волос

По словам Васильевой, с блестящей головой она была не всегда — после первых родов волосы у неё внезапно стали густыми и актриса поражала окружающих львиной гривой. Но этот период быстро закончился, когда ради съёмок народной артистке РФ приходилось делать причёски с шиньонами — пряди не выдерживали тяжести и обрывались.

К тому же из-за сумасшедшего графика Васильевой часто приходилось путешествовать с мокрой головой, что не добавляло ей радости. В результате её стрижка становилась всё короче и короче, пока звезда не приняла решение побрить голову, оставив маленький ёжик. И в этот момент артистка поняла, как легко на самом деле можно жить. Теперь ей не нужно и ходить в салоны — подправить длину волос можно всегда в домашних условиях при помощи машинки.

Для таких изменений Васильевой пришлось перебороть в себе женщину. Как только она перестала беспокоиться о своей внешности и о том, что о ней подумают другие, жизнь заиграла новыми красками. “Мне стало всё равно, и у меня прошло желание всем нравиться. Это моя главная победа над собой и над женщиной внутри меня”, — призналась актриса Ирине Шихман. Хоть теперь Васильеву и принимают часто то за радикальную феминистку, то за лесбиянку, она довольна своей внешностью.