Анастасия Волочкова вновь одинока

“Лицемерие и предательство — очень некрасивые поступки человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу. Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни, и не раз…” — разоткровенничалась 46-летняя блондинка в личном блоге.