"Кого послать подальше?" Елена Блиновская блокирует подписчиков, заплативших за просмотр ее сторис

За такую сумму Елена обеспечивает доступ к платному контенту на две недели. Правда, тех, кто недоволен данной услугой и не видит разницы между платными и бесплатными публикациями, марафонщица безжалостно блокирует.

“Кого еще послать подальше?! Пока еще с возвратом. Не даю людям юзать себя за 10 тысяч рублей! — посетовала Блиновская в личном блоге. — Да, я заблочила несколько человек в платных сторис, кого-то без возврата, но с предупреждением, что не верну. Из платных сторис можно попасть прямиком в бан!”

“Надеюсь на порядочность Блиновской и жду возврата денег, — поделилась одна из поклонниц 40-летней Блиновской в Сети. — Так будет честно! Блокируйте, пожалуйста, бесплатно и навсегда!”.

Сейчас пользователи Сети вовсю обсуждают тех, кто ведется на новые проекты Блиновской. “Дно пробито! Это же надо покупать у нее сторис за 10 тысяч! Вы в своем уме вообще?!”; “Сами виноваты, нечего платить такие деньги за сторис”; “Когда же лавочку Блиновской прикроют, так зарабатывать на людях…” — негодуют они.

К слову, сама Блиновская не отрицает, что вернет деньги тем, кто разочаровался в ее сторис. “Вы тоже не видите разницы? Девушке готова вернуть деньги”, — отмечала Елена в личном блоге.

Несмотря на хейт вокруг своей персоны, марафонщица надеется, что действительно помогает людям.

“Закончила просмотр платных сторис Елены Блиновской. Было очень много осознаний и даже боли”; “10 тысяч за сторис в “близких друзьях”… Они стоят гораздо больше. Эта инфа, твои личные истории. Они как притчи складываются в один большой инсайт. Благодарить тебя бесконечно — это обнять необъятное”, — признаются почитатели блогерши.