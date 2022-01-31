"Потанцуем, попоем": В марте в Эстонию приезжает кумир молодежи Хабиб

Хабиб Шарипов –главный хитмейкер последних лет, финалист проекта “Песни” на ТНТ, один из самых популярных тиктокеров из SuperHouse с аудиторией почти 9 миллионов подписчиков, автор и исполнитель собственных песен, номинант престижных музыкальных премий телеканалов Муз ТВ и Ру ТВ.

Его песни занимают первые строчки в чартах на музыкальных каналах и танцевальных радиостанциях, а клип на песню Ягода-Малинка набрал более 250 миллионов просмотров на YOUTUBE.

На концерте обязательно прозвучат известные и полюбившиеся супер-хиты Хабиба: “Ягода-Малинка”, “Грустинка”, “Шантай”, а также новинки, которые обязательно найдут отклик у зрителей. Исполнитель обещает незабываемо много музыки, танцев и сюрпризов.